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TEM'de trafik kazası

TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, yoğun trafik oluştu.

12 Eylül 2020 Cumartesi 10:32
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TEM'de trafik kazası

Kaza, saat 08.45 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinden meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Abdulkerim Uyanık aracında oluşan arıza nedeniyle sol şeritte durdu.  Kapalı kasa kamyonetiyle ilerleyen Adem Güler sol şeritteki otomobile arkadan çarptı. Kazada Uyanık hafif şekilde yaralanırken çevredeki diğer sürücüler  durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine ambulans ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza sonucunda TEM Otoyolu Ankara istikametinde iki şerit ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Uyanık'ı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

"KENDİNİ SAĞA ATMAYA ÇALIŞINCA, BEN DE ATMAYA ÇALIŞTIM"

Kazaya karışan diğer aracın şoförü Adem Güler, "Burada dururken, önümdeki aracı göremedim. Kamyon kendini sağa atmaya çalışınca, ben de atmaya çalıştım. Kurtaramadım. Kaza böyle oldu. Çok şükür kimsede bir şey yok. 1 kişi vardı. O da zaten inmiş kenarda duruyordu. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok kimsede" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEMBağcılarOtoyolTrafik Kazası
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