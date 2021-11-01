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TEM'de otomobil İBB işçilerinin bulunduğu kamyonete çarptı:  8 yaralı 

TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan işçilerden 7'si ile otomobil sürücüsü yaralandı.

01 Kasım 2021 Pazartesi 14:14
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TEM'de otomobil İBB işçilerinin bulunduğu kamyonete çarptı:  8 yaralı 

Kaza saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Arnavutköy Hadımköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. işçileri yol kenarındaki peyzaj çalışmalarına yağmur nedeniyle ara verdi. İşçilerin bir kısmı emniyet şeridinde park halinde olan 34 DFL 283 plakalı kamyonetin kasasına bindi. Emniyet şeridinde dubalarla önlem alınmadan beklediği öne sürülen kamyonete hızla gelen, Türkmen uyruklu Resul Bayramov'un kullandığı 34 BOJ 241 plakalı otomobil çarptı. 

İŞÇİLERE İLK MÜDAHALE YOL KENARINDA YAPILDI

Kaza sonrası park halinde olan kamyonet sürüklenip önündeki başka bir İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. aracına çarparak durdu. Kazada sürücü Resul Bayramov otomobil içinde sıkışırken, kamyonet kasasında bulunan işçilerden 7'si de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı işçilere de ilk müdahale yol kenarında yeşil alanda yapıldıktan sonra tedavileri için ambulansla hastaneye götürüldü. Hurdaya dönen otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken kaza nedeniyle Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tem OtoyoluHadımköyİBBİşçiKazaTrafik Kazası
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