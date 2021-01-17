Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -1
hafif kar yağışlı
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1524
ALTIN
438.496
DOLAR
7.4448
STERLİN
10.1366
EURO
9.0064
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha Sorumlusu alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha...
Çorum’da otopark yerleri kiraya verilecek
Çorum’da otopark yerleri kiraya...
12 sözleşmeli personel alınacak
12 sözleşmeli personel alınacak
SGK’dan gayrimenkul satışları
SGK’dan gayrimenkul satışları
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Bartın’da gemi battı
Kapat

TEM'de kaza yapan aracın sürücüsünü bulmak için seferber oldular

ÜMRANİYE'de TEM Otoyolu'nda yol kenarında takla atmış halde bulunan bir otomobilin içinde kimsenin olmadığını fark eden vatandaşlar sürücüyü bulmak için seferber oldu.

17 Ocak 2021 Pazar 09:52
4 Okunma
TEM'de kaza yapan aracın sürücüsünü bulmak için seferber oldular

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazanın meydana geldiği noktanın çevresinde sürücüyü aradı. Polis otomobilin plakasından sürücüye ulaştı. Sürücünün takla atan otomobilini kilitleyip eve gittiği öğrenildi.

SÜRÜCÜYÜ ARADILAR

Kaza saat 20.30 sıralarında TEM Ümraniye Çakmak Köprüsü altında meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar yol kenarında takla atarak yan yatmış vaziyette duran bir otomobil fark etti. Hemen yardıma koşan vatandaşlar otomobilin kapılarının kilitli ve içerisinde kimsenin olmadığını fark etti. Bir yandan çevrede sürücüyü arayan vatandaşlar bir yandan da itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin bulunduğu çevrede arama yaptı. Ancak sürücüye ait herhangi bir iz bulunamadı.

"YOL KAYGANDI, ARABA KAYDI TAKLA ATTI"

Polis ekipleri 06 TUV 97 plakalı otomobilin plaka bilgilerinden otomobilin sahibine ulaştı. İsmi öğrenilemeyen otomobil sahibi kaza yaptıktan sonra aracı kilitleyip eve gittiğini söyledi. Polis otomobili kendisinin kullandığını söyleyen kişiyi olay yerine çağırdı. Başka bir araçla olay yerine gelen otomobilin sahibi, “Yol kaygandı, araba kaydı takla attı. Arabada tek başıma bulunuyordum, polis arkadaşlar beni eve yönlendirdi" şeklinde konuştu. Kazada hasar görerek kullanılamaz hale gelen otomobil olay yerine gelen vinç yardımıyla çekiciye yüklenerek otoparka kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEMOtoyolTrafik KazasıÜmraniye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolcu bilinç kaybı yaşadı, uçak acil iniş yaptı
Yolcu bilinç kaybı yaşadı, uçak acil iniş yaptı
Esenyurt'ta dükkana baskın; kahvehaneye gizli geçit ortaya çıktı
Esenyurt'ta dükkana baskın; kahvehaneye gizli geçit ortaya çıktı
Kartal, Maltepe ve Ataşehir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kartal, Maltepe ve Ataşehir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
Ekipler gece boyunca çalıştı
Ekipler gece boyunca çalıştı
Avcılar'da uyuşturucu serasına dönüştürülen terasa baskın
Avcılar'da uyuşturucu serasına dönüştürülen terasa baskın
Haliç Köprüsü'nde çekici, yol bakım araçlarına çarptı: 2 ölü
Haliç Köprüsü'nde çekici, yol bakım araçlarına çarptı: 2 ölü
Taksim Meydanı'nda kar yağışı
Taksim Meydanı'nda kar yağışı
Tartıştığı karısını bıçakladı, ağlayarak polisi aradı
Tartıştığı karısını bıçakladı, ağlayarak polisi aradı
Avcılar’daki yangına müdahaleye hatalı park engeli
Avcılar’daki yangına müdahaleye hatalı park engeli

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma