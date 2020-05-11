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TEM'de kaza

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk yardım yoldan geçen doktor tarafından yapıldı.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 10:03
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TEM'de kaza

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde sabah 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletiyle birlikte Ankara istikametine seyir halinde olan Mahmut Necati Karaaslan henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek aynı istikamette seyir halinde olan kamyonetle çarpıştı. Mahmut Necati Karaaslan çarpışmanın şiddetiyle motosikletinden düşerek bariyerlere fırladı. Kaza yaşandığını gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 ambulans ekipleri sevk edildi.

DOKTORUN MÜDAHALESİYLE HAYATA SARILDI

O sırada otomobiliyle işine giden Dr. İsmail Borucu motosiklet sürücüsünün kanlar içinde yerde yattığını görünce otomobilini durdurarak yardıma koştu. Yaralıya ilk müdahaleyi kendisi yapan Dr. İsmail Borucu, sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından bir an olsun ayrılmayarak moral verdi. Elinden geldiğince müdahalede bulunduğunu belirten Dr. İsmail Borucu, "Kazayı gördükten sonra müdahale etmek için durdum. Daha yeni olmuştu kaza. Kazazede motosiklet sürücüsüydü. Direk ve başında yaralanmalar vardı. Elimden geldiğince ilk müdahaleyi yaptım ve 112 ekiplerini beklemeye başladım" ifadelerini kullandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ise yaralı motosiklet sürücüsünü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerTEMOtoyolMotosikletKazaTrafik Kazası
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