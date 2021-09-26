TEKNOFEST'te son gün yoğunluğu 

Atatürk Havalimanında düzenlenen ve bu sene 4. kez yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bugün son buluyor. Birçok etkinliğin yapıldığı festivalin son gününde festival alanında yoğun kalabalık vardı. Festival alanına gelen ziyaretçiler sergilenen uçak, helikopter, insansız hava aracı gibi araçları yakından inceleme fırsatı buldu. Düzenlenen helikopter ve uçak gösterilerini ilgiyle izledi.

"ÇOK GÜZEL, ÇOK EĞLENCELİ"

Ailecek festivale gelen Ahmet Burma "Çok güzel çok eğlenceli. Umarım her sene düzenlenir. Çocukların teknolojiye ayak uydurması inanılmaz bir şey. İleriye dönük onlar için çok faydalı bir şey olacak. Bu sene ilk gelişimiz. Oğlumun her şey ilgisini çekti. Şimdi buraya girmek için yarım saattir sıra bekliyoruz. Bugün çok kalabalık" diye konuştu.

Havacılık ve uzay mühendisliğinde okuduklarını ve arkadaşıyla festivale geldiklerini söyleyen Ahseni Koçyiğit, "Benim en çok uçağın mekaniği ilgimi çekti. Bölümümü de çok seviyorum, ilgi doluyum. İnşallah daha fazla böyle festivaller görebiliriz" dedi. Bir başka ziyaretçi ise en çok helikopter yarışmasının ilgisini çektiğini dile getirerek, "Herkesi bekliyoruz bugün son gün. Eğlenceli ve eğitim açısından çok güzel şeyler var" şeklinde konuştu. 13 yaşındaki Eylül Karakaya da en çok uçak gösterilerini beğendiğini söyledi.