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TEK NOKTADAN TAM KOORDİNASYON

Günde 425 bin yolcu taşıyan Marmaray'ın, Maltepe Trafik Yönetim Merkezi Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi.

21 Haziran 2020 Pazar 10:07
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TEK NOKTADAN TAM KOORDİNASYON
İstanbul Boğazı'nı denizin altından 13.5 kilometre uzunluğundaki tüp tünelle birleştiren, toplam 77 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı Marmaray'ın yönetim merkezinde yerli ses haberleşme ve kayıt sistemi kullanılmaya başladı.

Marmaray Maltepe Trafik Yönetim Merkezi Gebze-Halkalı arası banliyö, yük ve yolcu trenleri, yüksek hızlı tren trafiğinin tek elden yürütülmesi, planlanması için oluşturuldu, Merkez 24 saat 4 vardiya halinde aktif olarak çalışıyor. En büyük yoğunluk ise sefer saatlerinde değil, gece yarısından sonra bakım çalışmaları başladığında yaşanıyor. Merkezden, istasyonlarda bulunan yürüyen merdivenlere kadar her şey kontrol ediliyor.

İLERİ TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

77 kilometre uzunluğundaki Marmaray'da  üç hat bulunuyor, HAT1 ve HAT2 banliyö trenleri ve gerekli durumlarda Yüksek Hızlı Trenler (YHT) için kullanılıyor. Hatlar, Avrupa trafik emniyet sistemlerinden ETCS L1 ve CBTC trafik işletim sistemleri donanımına sahip. HAT3 ise YHT ve diğer konvansiyonel trenler için sadece ETCS L1 ile yapılandırılmış durumda. Yani Türkiye’de raylı sistemlerde en ileri teknolojiler kullanılıyor. Marmaray hat kesimi de günlük 285 banliyö treniyle 425 bin yolcu taşıyor. 22 Yüksek hızlı tren, 16 şehirlerarası yolcu treni, 2 uluslararası yolcu treni, 36 servis treni olmak üzere günde 361 tren Maltepe’de bulunan merkezden izlenerek koordine ediliyor. Ayrıca haftanın belirli günlerinde de yük treni işletmesi gece 00:45-04:30 arasında yapılıyor. Çalışan tüm trenler CBTC ve ETCS L1 sistemi ile aktif olarak tam sistem korumasıyla çalışıyor.

Marmaray Maltepe Trafik Yönetim Merkezi,  özel koşullar nedeniyle farklı bir yapılanma ve görev şekline sahip. Trafik yönetimi, yolcu hizmetleri yönetimi, elektromekanik sistemlerinin yönetimi, bakım ve onarım faaliyetlerinin koordinasyonu tek elden yürütülüyor. Trenlerin emniyetli akıcı ve verimli çalışması için trafik saha idaresi, mevcut tüm elektromekanik sistemleri ile cer gücü yönetimi, yolcu hizmetleriyle ilgili sistemleri kullanan ve sesli ve yazılı tüm yolcu bilgilendirmesi ve dış birimlerle iletişim koordinasyonu, planlar dâhilinde hazırlanmış olan bakım planlarının uygulanma aşamasında ve arıza süreçleri bu merkezden yönetiliyor.

23 METRELİK DEV EKRAN

Merkezde bulunan 23 metrelik dev ekranda, banliyö, yüksek hızlı tren dahil bütün hareketler, saniye saniye takip ediliyor. Ekranda trenlerin hareketleri kırmızı şerit halinde numara kodları olarak görülüyor. Yine ekranda bütün istasyonlar görülüyor.

YERLİ HABERLEŞME AĞI

Marmaray’ın yönetim merkezinde  yerli ve milli haberleşme ağı kullanılıyor. Sistem sayesinde komuta kontrol merkezi, istasyonlardaki ve trenlerdeki gelişmeler, OTC-IP2000 sistemiyle sağlanıyor. 

28 SİSMİK SENSÖR

Marmaray’ın 13.5 kilometre uzunluğundaki tüp tüneli, 28 sismik sensörle izleniyor. Ulusal deprem ağına bağlı olan sistemde yer hareketleri anbean takip ediliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmarayTrafikYönetimIstanbul Boğazı
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