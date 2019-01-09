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TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Kat sayı zincirini milletle parçaladık

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Kat sayı zincirini milletle parçaladık

09 Ocak 2019 Çarşamba 08:49
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Kat sayı zincirini milletle parçaladık

TBMM Başkanı Binali Yıldırım,"Ak Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı. 28 Şubat'ın karanlık mirası olan bu ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Kat sayı zincirini milletle parçaladık." dedi.

Önder İmam Hatipliler Derneği'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği ÖNDER Kültür Sanat Ödülleri Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 

Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törene gelenler önce Kültür Sanat Komisyonu Kadın üyelerinin yapmış olduğu sergiyi gezdi, ardından salondaki yerlerini aldı. Program Ender Doğan'ın konseri ve Mustafa Karahüseyinoğlu'nun Kur'an-ı Kerim Tilâveti ile başladı.

"KAT SAYI ZİNCİRİNİ MİLLETLE PARÇALADIK"

Törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "Ak Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı. 28 Şubat'ın karanlık mirası olan bu ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Kat sayı zincirini milletle parçaladık. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu olmasaydı bu mümkün olmazdı. Evlatlarımızın bilimle yeniden buluşmasını sağladık. Biz tohumu toprakla buluşturduk gerisi gençlerimize kalmış. Okuyacağız, daha çok okuyacağız, daha çok dünyayı, daha çok insanları tanıyacağız. Çağı okuyacaksınız. Tıpta, mühendislikte, ekonomide, sanatta her alanda gerçek bir Müslüman'ın nasıl olması gerektiğini göstereceksiniz. Her şeyden önce iyi bir insan olacaksınız." şeklinde konuştu.

"BU KORKUNÇ SENARYOYU YIRTIP ATMANIN ZAMANI GELDİ"

Yıldırım, "Ülkemizin size daha çok ihtiyacı var. Biz bu belayı yakın bir zamanda yaşadık, sınavımız ağır oldu. Milletimizin dua ve desteğiyle üstesinden geldik. Biz, yalnız Allah'a secde ederiz, özgürlüğümüzü asla kimseye teslim etmeyiz. FETÖ belası bize gösterdi ki, şeytan milenyum çağında taktik değiştirmiş. Allah adına konuşup kendisine secde ettiren suretlere bürünmüş. Bunun adı yerine göre DEAŞ oldu, bunun adı FETÖ oldu, bunun adı El Kaide oldu. Ruhlarına derin boşluklar oluştu, böylelikle kolayla kendilerine inanç diye sunulan şeytani senaryoların piyonu haline geldiler. Şimdi bu korkunç senaryoyu yırtıp atmanın zamanı geldi. Bunu siz yapacaksınız sevgili gençler." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Binali Yıldırım Önder Özel Ödül'ünü Kenan Şurkoviç'e takdim etti.

Gece de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ödüle layık görüldü. Kalın; Barbar, Modern, Medeni eseriyle Yılın Fikriyat ödülünü Halit Bekiroğlu'nun elinden aldı. Ödül konuşması yapan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, "Her şeyin araçsallaştığı, plastikleştiği, yüzeyselleştiği bir çağda bizim derin düşünceye, fikriyata, tefekküre her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

Önder 3. Kültür Sanat Ödüllerinde; Önder özel ödülü, sanata hizmet ödülü, yılın geleneksel sanat ödülü, yılın edebiyat ödülü gibi 11 dalda çeşitli ödüller verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMBinali Yıldırım
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