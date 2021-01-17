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Tartıştığı karısını bıçakladı, ağlayarak polisi aradı

SANCAKTEPE'de bir kişi tartıştığı karısını bıçakladı. Ağlayarak polisi arayıp kendisini ihbar eden koca gözaltına alınırken, yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

17 Ocak 2021 Pazar 10:17
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Tartıştığı karısını bıçakladı, ağlayarak polisi aradı

Olay saat 03.30 sıralarında Kemal Türkler Mahallesi Şennur Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan çift, bir müddet sonra kavga etmeye başladı. Bu sırada ismi öğrenilemeyen koca mutfaktan aldığı bıçakla karısını bıçakladı.

Kanlar içinde yerde yatan karısını görünce ağlamaya başlayan koca polisi arayarak karısını bıçakladığını söyledi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis zanlı kocayı gözaltına alırken, sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SancaktepeYARALAMAKadınŞiddet
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