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Tarihi Mısır Çarşısı’nda 5 bin 500 kişiye aşure dağıtılacak

05 Ağustos 2022 Cuma 15:32
Tarihi Mısır Çarşısı’nda 5 bin 500 kişiye aşure dağıtılacak

İSTANBUL - Bolluk ve bereketin simgesi aşure ayı 30 Temmuz’da başladı, 27 Ağustos’a kadar devam edecek. İçinde barındırdığı onlarca lezzetle bolluk ve bereketin temsilcisi aşurenin gelenekleriyle etkili bir paylaşım kültürü yarattığını belirten Malatya Pazarı Palancı 5’inci Kuşak Temsilcisi Fırat Palancı, “Malatya Pazarı Palancı olarak, aşure dağıtımını bundan 26 yıl önce ilk defa halka açık etkinlik şeklinde düzenledik. Bu yıl da geleneğimizi sürdüreceğiz. 8 Ağustos tarihinde tarihi Mısır Çarşısı’nda 5 bin 500 kişiye aşure dağıtacağız” dedi.


 

Küresel salgın nedeniyle ara verdikleri geleneksel aşure dağıtımı etkinliğinin bu sene 24’üncüsünü gerçekleştireceklerini kaydeden Palancı, “Malatya Pazarı Palancı olarak 1870 yılında Malatya’dan başlayan bugün 4. kuşak temsilcilerin yönetiminde devam eden yolculuğumuzun tüm aşamalarında paylaşım kültürünü yaygınlaştırmaya odaklandık. Kuruyemiş ve kuru meyve üretiminde geleneksel yöntemleri ileri teknolojilerle harmanlayarak lezzetin ve sağlığın temsilcisi olduk. Ürünlerimizin kalitesinden ödün vermeden katma değerini artırarak mutfaklara bolluk ve bereket getirdik. Her sene aşure ayı kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinlikler de bu misyonumuzun çok önemli bir parçasını oluşturuyor. 1996 yılında merhum Hacı Metin Palancı tarafından tarihi Mısır Çarşısı’nda 5 bin kişiye aşure dağıtılarak başlatılan aşure dağıtımı etkinliğimizle geleneksel mirasımızı yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz” ifadelerinde bulundu.


 

AŞURENİN TURİZM ELÇİSİ


 

Geleneksel aşure dağıtımı etkinliğinin yabancı turistler tarafından ilgiyle karşılandığına dikkat çeken Fırat Palancı, “Son yıllarda yabancı turist ziyaretlerinin ağırlık kazandığı yaz aylarına denk gelen aşure ayı, Türkiye’nin turistik tanıtımında da aktif rol oynuyor. Her sene tarihi Mısır Çarşısı’ndaki 44 numaralı dükkanımızın önünde gerçekleştirdiğimiz etkinlik sırasında aşureyle tanışan yabancı turistler, aşure setlerinden satın alıp ülkelerine götürüyor. Ülkemizin manevi değeri güçlü bir lezzetinin turizm elçiliğini üstleniyoruz” dedi.


 

Aşure ayının Türkiye’nin yerli ürünlerinin tanıtımını da desteklediğini kaydeden Palancı, “Ülkemiz çekirdeksiz kuru üzüm ve incir gibi dünya kuru meyve ihracatından en büyük payı alan ürünleri ile kuru kayısı çeşitlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor. Aşurenin ana malzemesini oluşturan bu ürünler yerli üretim gücümüzün temsilciliğini üstleniyor. Malatya Pazarı Palancı markasına hayat veren Palancı Ailesi olarak, yerli ürünlerimizi kullanarak hazırladığımız aşurelerin dağıtımıyla Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini anarken, bereketli topraklarımızda yetişen yöresel ürünlerimizin topraktan sofraya uzanan yolculuğuna yön veriyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarihi Mısır ÇarşısıAşure
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