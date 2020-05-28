Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kolonyadaki alkol oranına dikkat!
Kolonyadaki alkol oranına dikkat!
Öğrencilere telafi sınav imkanı
Öğrencilere telafi sınav imkanı
Süper Lig'de şampiyonluk adayım Trabzonspor
Süper Lig'de şampiyonluk adayım Trabzonspor
Virüs sonrası 'uyum bozukluğuna' dikkat
Virüs sonrası 'uyum bozukluğuna' dikkat
İş insanı Mustafa Akbel, kazada öldü
İş insanı Mustafa Akbel, kazada...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tarihi Mısır Çarşısı 1 Haziran’da kapılarını açıyor

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamından Mart ayında geçici süreliğine kapatılan tarihi Mısır Çarşısı, 1 Haziran itibarıyla yeniden açılacak. Açılış için çarşı içerisinde ise Fatih Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaptı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 13:44
0 Okunma
Tarihi Mısır Çarşısı 1 Haziran’da kapılarını açıyor

İSTANBUL - Ekiplerce çarşı içerisinde yerler köpüklü sularla yıkandı, dükkan kepenkleri dezenfekte edildi. Çarşı girişine ve pek çok noktaya  el dezenfektanları konuldu. Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar  çarşının açılmasından memnun olduğunu dile getirdiler.  Eminönü’nde seyyar satıcılık yapan Erdoğan Avcı, “Çarşının açılmasını dört gözle bekliyoruz. İnşallah eski günlere kavuşacağız. Burası kapalıyken hiçbir şey olmuyor. Eminönü’nü ayakta tutan Mısır Çarşısı” dedi.

Vatandaşlardan Ali Tosun ise, “Böyle tarihi bir çarşının açılması güzel bir şey. Temizliğini de yapıyorlar. İnşallah daha güzel olacak” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarihi Mısır Çarşısı1 HaziranKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hangi camilerin ibadete açılacağı açıklandı!
Hangi camilerin ibadete açılacağı açıklandı!
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı artıyor
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı artıyor
Tuzla Deresi iş makineleriyle temizlendi
Tuzla Deresi iş makineleriyle temizlendi
İstanbul'da yağmur etkili oldu
İstanbul'da yağmur etkili oldu
Maltepe'de trafik kazası
Maltepe'de trafik kazası
Restoranda yangın çıktı, çalışanlar basın mensuplarına saldırdı
Restoranda yangın çıktı, çalışanlar basın mensuplarına saldırdı
Galata Kulesi ve köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Galata Kulesi ve köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Avcılar'da plastik fabrikasında yangın
Avcılar'da plastik fabrikasında yangın
4 büyük otobüs firması 4 Haziran’da sefere başlıyor
4 büyük otobüs firması 4 Haziran’da sefere başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı