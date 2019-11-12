Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104069
ALTIN
270.063
DOLAR
5.7694
STERLİN
7.4047
EURO
6.3614
Çizgi film ‘Kuzucuk’ ilk kez Türkiye’de
Çizgi film ‘Kuzucuk’ ilk kez...
Bakıcı şiddetinden tedirgin olan ailelere çözüm önerisi
Bakıcı şiddetinden tedirgin olan ailelere...
Merakla başladığı sporda dünya şampiyonu oldu
Merakla başladığı sporda dünya şampiyonu...
Prof. Dr. Baturay: Tablet İngilizce öğrenimini kolaylaştırıyor
Tablet İngilizce öğrenimini kolaylaştırıyor
Diyabet hastalığı ayakları vuruyor
Diyabet hastalığı ayakları vuruyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tarihi garda son durum

İstanbul'un simgelerinden Haydarpaşa garında 2016 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında 2010 yılında yanan tarihi binanın çatısı aslına uygun olarak yenilendi. Temel, çevre, bodrum kat taşıyıcıları ve dış cephelerinde çalışmalar ise eş zamanlı olarak sürüyor. Tarihi gar 2012 yılından bu yana kapalı.

Tarihi garda son durum

İstanbul'un simgelerinden Haydarpaşa garında 2016 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında 2010 yılında yanan tarihi binanın çatısı aslına uygun olarak yenilendi. Temel, çevre, bodrum kat taşıyıcıları ve dış cephelerinde çalışmalar ise eş zamanlı olarak sürüyor. Tarihi gar 2012 yılından bu yana kapalı.

12 Kasım 2019 Salı 11:35
4 Okunma
Tarihi garda son durum

İSTANBUL - Kadıköy'de bulunan tarihi Haydarpaşa Garı, 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan yangın sonucu çatısının hasar görmesinin ardından restorasyon sürecine girmişti. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün tarihi Garı’nın orijinal haline sadık kalarak hazırladığı restorasyon projesine Kadıköy Belediyesi onay vermişti. Anıtlar kurulu tarafından da onaylanan proje tüm binanın restore edilmesine karar verilmişti. Bu amaçla çalışmalar 2016 yılı içinde başlamıştı.

HER YERİ ELDEN GEÇİRİLİYOR

111 yıldır ayakta olan tarihi binada öncelikle koruyucu bir çatı ile kaplanarak koruma altına alınmıştı. Ardından tahta kazıklar üzerine inşa edilen demir konstrüksiyonlarla birbirine kenetlenmiş binanın, zaman içinde ne kadar zarar gördüğünün tespit edilmesi için jeoradarlarla görüntü alınmıştı. Hasarın tespitinin ardından yapılan planlamayla başlayan çalışmalarda temel, bodrum, kat taşıyıcıları ve dış cephe ile yangında hasar gören çatıdaki çalışmalar eş zamanlı olarak başlamıştı.

ÇATI TAMAM, SAAT ÇALIŞIYOR

Bu güne kadar yapılan çalışmalarda yangında büyük hasar gören çatı, aslına uygun olarak yenilendi. Çatının tamamlanmasıyla birlikte binanın dış cephesine ağırlık verildi. Bu bölümdeki çalışmalar şu anda  dekoratif bir örtünün altında devam ediyor. Binanın girişindeki saat ise artık çalışıyor ve yıllar öncesinde olduğu gibi zamanı gösteriyor.

CEPHANELİK OLARAK KULLANILIRKEN HASAR GÖRMÜŞTÜ

Haydarpaşa Garı, 1908 yılında İstanbul-Bağdat demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edildi. Garın ön tarafına tren ile gelen ticari malzemelerin yükleme ve boşaltma işlemlerini gerçekleştirmek üzere mendirek inşa edilmişti. Tarihi binada yapılan restorasyon ilk değil. 1.Dünya savaşı sırasında cephanelik olarak kullanılan binada çıkan yangın sonucu büyük ölçüde hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1979 yılında ise Haydarpaşa Garı önlerinde kaza yaparak yanmaya başlayan ve infilak eden Romen bayraklı Indepententa adlı tankerden yükselen alevlerin ısısıyla binanın vitray camları hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1983 yılında binanın iki kulesinin de tamiratı yapılmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulun Simgelerinden Haydarpaşa GarıTarihi Gar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyoğlu'nda dehşet...
Beyoğlu'nda dehşet...
Boğaz'daki teknelere nargile ve sigara denetimi
Boğaz'daki teknelere nargile ve sigara denetimi
Büyükada'da dalga paniği
Büyükada'da dalga paniği
Maltepeliler havada, karada ve denizde Atatürk'ü andı
Maltepeliler havada, karada ve denizde Atatürk'ü andı
Valilik uyarmıştı... İstanbul'da hala birçok tabela Arapça
Valilik uyarmıştı... İstanbul'da hala birçok tabela Arapça
Mahkeme kararına tepki
Mahkeme kararına tepki
Belediye çalışanları farkındalık yaratmak için maske taktılar
Belediye çalışanları farkındalık yaratmak için maske taktılar
Fatih'te bir evde 4 ceset bulundu
Fatih'te bir evde 4 ceset bulundu
Bizim şoförlerimiz vicdansız değil
Bizim şoförlerimiz vicdansız değil

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans