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Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

24 Ekim 2021 Pazar 09:40
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Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Operasyonda, 195 adet çeşitli form ve ebatlarda sikke, 4 adet haç, 13 adet yüzük, 2 adet bronz obje, 9 adet cam gözyaşı şişesi, 1 adet mızrak ucu, 1 adet kama, 1 adet gümüş yılan başlı obje, 1 adet gümüş kartal başlı obje olmak üzere toplam 227 parça tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ve obje ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Ş. ve E.D. isimli şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneEyüpsultanTarihi EserOperasyonKAÇAKÇILIK
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