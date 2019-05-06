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Taraftarlar arasında arbede

Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede

Taraftarlar arasında arbede

Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:51
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Taraftarlar arasında arbede

ADIYAMAN (DHA)

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray'ın, evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmasıyla Adıyaman’da galibiyete sevinen Sarı-kırmızılı taraftarlar ile Siyah-beyazlı taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Ligin 31'nci haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala liderlik koltuğuna oturdu. Adıyaman'daki Galatasaraylı taraftarlar Sümer Meydanı'nda toplanarak ellerinde meşalelerle kutlama yaparken bazı taraftarlar ise konvoy oluşturarak sevinç gösterinde bulundu. Yenilgiye üzülen Beşiktaşlı taraftarlarla ve galibiyeti kutlayan Galatasaraylı taraftarlar arasında yaşanan kısa süreli arbede ise polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Taraftarlar daha sonra olaysız şekilde dağıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaş
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