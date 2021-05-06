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Tam kapanmada açık olan döviz bürosu mühürlendi

ESENYURT'ta tam kapanmaya rağmen açık olan döviz bürosu sahiplerine polis tarafından ceza kesilirken, iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi. Döviz bürosu sahibinin, "Nace kodumuz var" demesi cezadan kurtaramadı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 09:20
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Tam kapanmada açık olan döviz bürosu mühürlendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Açık olduğu ihbarı yapılan Esenyurt Meydanı'ndaki bir döviz bürosuna polis ekipleri baskın düzenledi. Döviz alım-satım işleminin devam ettiğinin belirlendiği iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı. 

"NACE KODUMUZ VAR"

Bu arada, döviz bürosu sahibi "Kaymakamlıktan belge aldık. Nace kodumuz var, açık olabiliriz. Bu kod ile açabiliriz" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. İş yerinin tam kapanmada faaliyette olmaması gerektiğini belirleyen polis ekipleri, mühürlenmesi için zabıta ekiplerine bilgi verdi. Gelen zabıta ekipleri iş yerini mühürledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtDövizBüroDöviz BürosuKoronavirüsKapanmaPolisZabıta
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