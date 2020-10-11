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Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı

BEYOĞLU Taksim Meydanı'nda bir kişi tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken olayın şüphelisi kısa sürede yakalandı.

11 Ekim 2020 Pazar 09:01
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Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı

Olay, saat 04.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, meydanda bir grupla henüz bilinmeyen  sebeple tartıştı. Tartışmada grup içinde bulunan 1 kişi,  üzerindeki bıçakla tartıştığı kişiyi bacağından yaraladı. Yaralanan kişi yere düşerken saldırgan olay yerinden kaçmaya çalıştı.  

Olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede araştırma yapan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen şüpheli emniyete götürüldü.  

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksimYARALAMABıçak
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