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Taksim'e gelen ilk grup Kazancı Yokuşu'na çelenk bıraktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde HAK-İŞ, Taksim Meydanı'nda Kazancı Yokuşu'na çelenk bıraktı.

Taksim'e gelen ilk grup Kazancı Yokuşu'na çelenk bıraktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde HAK-İŞ, Taksim Meydanı'nda Kazancı Yokuşu'na çelenk bıraktı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:08
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Taksim'e gelen ilk grup Kazancı Yokuşu'na çelenk bıraktı

İSTANBUL-1 Mayıs 1977'deki kutlamalarda hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakan grup, daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na yürüyüşe geçti. Anıt önünde toplanan grup adına basın açıklaması okundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Taksim1 MayısHak-iş
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