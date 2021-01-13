Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1555
ALTIN
443.488
DOLAR
7.4195
STERLİN
10.1481
EURO
9.0253
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
34 araç satışa çıkarıldı
34 araç satışa çıkarıldı
Antalya'da 214 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı
214 adet gayrimenkul satışa...
Tekirdağ'da kiralık gayrimenkuller
Tekirdağ'da kiralık gayrimenkuller
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Taksim'de yangında mahsur kalan otel müşterilerini esnaf ve itfaiye kurtardı

TAKSİM'de, 3 katlı otelin 2'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahsur kalan müşteriler çevredeki esnaf ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 09:44
8 Okunma
Taksim'de yangında mahsur kalan otel müşterilerini esnaf ve itfaiye kurtardı

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Öğüt Sokak'ta 07.50 sıralarında meydana gelen olayda, 3 katlı otelin 2'nci katındaki bir odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Oluşan yoğun duman nedeniyle bazı müşteriler mahsur kaldı. Dumanları görerek yardıma koşan çevre esnafı, yangına müdahale etmek istedi. Tüm çabalara rağmen yangın söndürülemeyince itfaiyeye haber verildi. Bu sırada mahsur kalan müşterilerin birçoğu esnaf ve otel çalışanlarınca tahliye edildi.

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otelde mahsur kalan iki müşteri yangın merdiveni yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından tamamen  söndürüldü.

Yangını fark ederek yardıma koşan esnaf Atilla Soylu "Dumanları görünce dışarıya çıktık. Hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiye gelene kadar insanları sakinleştirmeye çalıştık. İçeride mahsur kalanların birazını biz çıkarttık. Yangın çıkan odaya müdahale etmeye çalıştık. Fazla müdahale edemedik.  İnsanları üst kata yönlendirdik"  diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksimOtelYangınPanik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!
YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!
Arnavutköy'de dehşet! Eşini kafasından vurup polise teslim oldu
Arnavutköy'de dehşet! Eşini kafasından vurup polise teslim oldu
Vali Yerlikaya'dan yağmur tweeti
Vali Yerlikaya'dan yağmur tweeti
Uygulamaya 3 gün kala akbil bayilerinde HES kodu kuyruğu
Uygulamaya 3 gün kala akbil bayilerinde HES kodu kuyruğu
Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
Çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü
Çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü
İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu
Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı 
Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı 
Uzmanından kuraklık uyarısı: Susuzluk bulaşıcı hastalıkları arttıracak
Uzmanından kuraklık uyarısı: Susuzluk bulaşıcı hastalıkları arttıracak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma