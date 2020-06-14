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Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

14 Haziran 2020 Pazar 09:54
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Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış bölgesel olarak etkili olmaya başladı. Zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstiklal Caddesi'nde vatandaşların kimilerinin yağmura hazırlıksız yakalandığı, kimilerinin ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundukları görüldü. Şemsiyesiz olanlar, işlerine yağmur altında koşarak gitmeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bölgesel olarak etkili olan sağanak yağışın aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksimYağmur
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