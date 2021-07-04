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Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar

TAKSİM ve İstiklal Caddesi'nde yağmur etkili oldu.

04 Temmuz 2021 Pazar 15:32
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Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar

İSTANBUL, (DHA)- TAKSİM ve İstiklal Caddesi'nde yağmur etkili oldu. Yağmurda ıslanmak istemeyenler başlarına tuttukları kıyafetleri ve çantaları ile yağmurdan korunmaya çalıştı. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kısa süreli yağmur yağdı. Yağmurda ıslanmak istemeyenler tramvay durağına ve binaların altına sığındı. Bazıları ıslanmaktan kurtulamazken, bazıları da başlarına tuttukları kıyafetleri ve çantaları ile yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazıları ise sağa sola koşuşturarak yağmurdan kaçmaya çalıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksimYağmurIstiklalİstanbulönce Vatan
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