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Taksim'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı

Taksim Meydanı'nda etkili olan yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rüzgar nedeniyle şemsiyeler kırılırken, vatandaşlar yürümekte dahi zorlandı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:56
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Taksim'de yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı

İSTANBUL - İstanbul genelinde yağışlı hava etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda da soğuk ve yağmurun yanı sıra etkili olan rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyeler kırıldı, vatandaşlar yürümekte zorlandı. Hava muhalefeti nedeniyle kestaneciler tezgah açamadı. Kestaneci Aydın Deniz "Lodos ve fırtınadan dolayı tezgahı açamadık, açsak tezgah her an devrilebilir. Zaten meydan boş, açsam bir türlü açmasam bir türlü, ne yapacağımı bilemiyorum" dedi. Şemsiyesi kırılan bir vatandaş da "Rüzgar çok etkili yürümekte bile zorlanıyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yağmur Ve RüzgarTaksimZor Anlar
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