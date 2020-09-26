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Taksim'de son ayların en kalabalık ve renkli turist grubu

TAKSİM Meydanı'na 100 kişilik Ukraynalı turist grubu geldi. Turistlerin İstiklal Caddesi ve Taksim Cumhuriyet Anıtına doğru koşmaları renkli görüntüler oluşturdu.

26 Eylül 2020 Cumartesi 17:42
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Taksim'de son ayların en kalabalık ve renkli turist grubu

Koronavirüs sürecinde tarihinin en boş günlerini yaşayan Taksim Meydanı, Ukraynalı 100 kişilik turist grubun gelmesiyle renklendi. Uzun bir aranın ardından Taksim Meydanı'na da ilk defa kalabalık turist grubu geldi. Ukrayna'da bir firmanın çalışanları olduğu öğrenilen turistler, önce bir araya toplanıp daha sonra 10-15 kişilik gruplara bölünerek farlı yönlere ayrıldı. Turistlerin İstiklal Caddesi ve Taksim Cumhuriyet Anıtına doğru koşmaları renkli görüntüler oluşturdu. Bol bol fotoğraf çektiren turistler daha sonra alışverişe çıktı.  

Turizimci Vesim Kır, "Bugün değişik bir duruma şahit oluyoruz. Pandemi sürecinden dolayı ilk defa bu kadar kalabalık turist kafilesi görmekteyiz. Bu bizi mutlu ediyor, gelecek için umutlandırıyor. Biz firma olarak daha çok Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden misafirleri ağırlıyoruz ama bu pandemi sürecinden dolayı çok az misafirimiz oluyor" dedi.

"TÜRKİYE DAHA GÜVENLİ BİR ÜLKE" DİYORLAR  

Kır, "Bugün bu kadar kalabalık Ukraynalı turist grubunu görmek bizi mutlu ediyor ve umutlandırıyor. İnşallah kısa süre sonra bu pandemi son bulur ve her gün böyle kalabalık turist grupları ağırlarız diye ümit ediyorum.  İstanbul'a Ukrayna uçuşları tekrardan başladı. İnsanlar aylardır içeride ve bugün kendilerini özgür hissediyorlar onun için sağa sola koşuşturuyorlar, bunun mutluluğunu yaşıyorlar diye düşünüyorum" ifadesini kullandı. Vesim Kır, "Bu turist grubu Ukrayna'da büyük bir firmanın çalışanları, bu firma çalışanlarına bir tatil hediye ediyor ve ülke olarak Türkiye'yi seçiyorlar. Neden Türkiye diye sorduğumda, çünkü Türkiye'de kendilerini daha güvende hissettiklerini söylüyorlar. Şu an 'Türkiye daha güvenli Türkiye'yi seviyoruz, güzel bir ülke' diyorlar. Ayrıca Ukraynalılar Türkiye'ye her zaman gelmek isterler, tabi pandemi süreci de iyi ilerlediği için direkt rotayı Türkiye'ye çevirmişler. Biz onlara hoş geldiniz diyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksimTurist
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