Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Taksim'de sağanak yağmur
Son Dakika
Taksim'de sağanak yağmur
Dışişleri'nden Nijerya'daki terör saldırısına kınama
Son Dakika
Dışişleri'nden Nijerya'daki terör saldırısına kınama
MSB'den, 'YAŞ kararları' açıklaması
Son Dakika
MSB'den, 'YAŞ kararları' açıklaması
İsrail'den BAE'ye ilk darbe
Son Dakika
İsrail'den BAE'ye ilk darbe
'Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz'
Son Dakika
'Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Taksim'de sağanak yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda yağmura hazılıksız yakalanana vatandaşla zor anlar yaşadı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 10:00
0 Okunma
Taksim'de sağanak yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış yer yer su baskınlarına neden oldu. Taksim Meydanı'nda yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. İstiklal Caddesi'ne gelenlerden kimileri yağmura hazırlıksız yakalanırken kimilerinin ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundukları görüldü.

KİMİ KAÇTI KİMİ KEYFİNİ ÇIKARDI

Sağanak yağmura aldırış etmeyen bazı vatandaşlar yağmur altında yürüyerek keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için gidecekleri yere koştukları görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksimYağmur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kağıthane'de faciadan dönüldü
Kağıthane'de faciadan dönüldü
Sancaktepe'de arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı
Sancaktepe'de arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı
Avcılar'da 'Yan bakma' kavgası: 2 yaralı
Avcılar'da 'Yan bakma' kavgası: 2 yaralı
İstanbul'da toplu taşımada koronavirüs denetimleri
İstanbul'da toplu taşımada koronavirüs denetimleri
Esenyurt ve küçükçekmece'de nişan atma kavgası: 1 ölü 5 yaralı
Esenyurt ve küçükçekmece'de nişan atma kavgası: 1 ölü 5 yaralı
Bağcılar TEM'de kaza
Bağcılar TEM'de kaza
Sancaktepe TEM’de kaza
Sancaktepe TEM’de kaza
Yangın ormana sıçramadan söndürüldü 
Yangın ormana sıçramadan söndürüldü 
Arnavutköy'de kaza; trafik yoğunluğu oluştu
Arnavutköy'de kaza; trafik yoğunluğu oluştu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı