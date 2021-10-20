Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1432.8
ALTIN
529.05
DOLAR
9.2221
STERLİN
12.7543
EURO
10.7456
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi...
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel Alıyor
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel...
Otopark alanları kiraya verilecek
Otopark alanları kiraya verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Taksim'de hekimlerden 'süre' protestosu

20 Ekim 2021 Çarşamba 14:22
15 Okunma
Taksim'de hekimlerden 'süre' protestosu

İSTANBUL - Türk Tabipleri Birliği, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin 5 dakikada bir randevu verecek şekilde düzenlenmesini protesto etti.

Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)'nin hasta randevularını 5 dakikada bir verecek şekilde düzenlenmesini ve 5 dakikaya düşürülen hasta muayene süresini Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaptıkları alkışlı eylemle protesto etti. '5 dakikada hekimlik yapılamaz' yazılı pankart açan grup adına açıklamayı İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç yaptı. Kılıç, "Muayene için yeterli zaman tanımamak, hekim hasta ilişkilerini birkaç dakikaya  sığdırmak hekimlik meslek etiği ilkelerimiz açısından  kabul edilemez ve meslek özerkliğimize yönelik bilinçli bir saldırıdır. Bu uygulama daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha çok sağlıkta şiddet getirir. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan hızla vazgeçilmelidir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksimHekimlerSüre Protestosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güngören zabıtasında yaka kamerası dönemi başladı
Güngören zabıtasında yaka kamerası dönemi başladı
Taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu
Taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Rami Kuru Gıda Hali'nde yıkım
Rami Kuru Gıda Hali'nde yıkım
İstanbul’da gırgırlar, olta balıkçılarını isyan ettirdi
İstanbul’da gırgırlar, olta balıkçılarını isyan ettirdi
Kağıthane'de yangın
Kağıthane'de yangın
Üsküdar ve Ümraniye'de zincirleme kazalar
Üsküdar ve Ümraniye'de zincirleme kazalar
Beşiktaş'ta kaza
Beşiktaş'ta kaza
Kaçak hafriyatçılar işi abarttı...
Kaçak hafriyatçılar işi abarttı...

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma