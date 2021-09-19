Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1419.43
ALTIN
488.66
DOLAR
8.6580
STERLİN
11.9093
EURO
10.1795
Aliağa'da 23 dönüm tarla ve bağ satılacak
Aliağa'da 23 dönüm tarla...
Denizli Pamukkale'de 26 dönüm tarla satılacak
Denizli Pamukkale'de 26 dönüm...
Ankara Polatlı'da 3+1 daire satılacak
Ankara Polatlı'da 3+1 daire...
Finike'de turizm arsaları ihaleyle satılacak
Finike'de turizm arsaları ihaleyle...
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Taksim'de Gaziler Günü töreni

Taksim'de Gaziler Günü için tören düzenlendi

19 Eylül 2021 Pazar 14:44
8 Okunma
Taksim'de Gaziler Günü töreni

İSTANBUL DHA

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şube Başkanı Gazi Ahmet Kendigel, "19 Eylül Gazi Günü bedeli canla, kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, İBB Başkan Vekili Hüseyin aksu, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Gazi Ahmet Kendigel ve çok sayıda gazi katıldı. Törende, Cumhuriyet Anıtına çelenkler konulduktan sonra saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şube Başkanı Gazi Ahmet Kendigel, " 19 Eylül Gaziler Günü Türk kahramanlığının en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gündür. 19 Eylül Gazi Günü bedeli canla, kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündürö dedi.

Konuşmanın ardından toplu fotoğraf çekimi ile tören son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksimGaziler Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar’da Gaziler Günü törenle kutlandı
Bağcılar’da Gaziler Günü törenle kutlandı
İstanbul'da kaçak tütün operasyonu
İstanbul'da kaçak tütün operasyonu
İSLAB Projesi ile İstanbul'un tüm testleri tek çatı altında
İSLAB Projesi ile İstanbul'un tüm testleri tek çatı altında
DEAŞ davasında karar: 26 sanığa örgüt üyeliğinden hapis 
DEAŞ davasında karar: 26 sanığa örgüt üyeliğinden hapis 
12 avukatı dolandıran şüpheli yakalandı
12 avukatı dolandıran şüpheli yakalandı
PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI
PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI
Esenler'de 50 bin dolar değerinde eldiven çalan hırsızlar yakalandı
Esenler'de 50 bin dolar değerinde eldiven çalan hırsızlar yakalandı
Kağıthane Meydanı’nın ikinci etap açılışı yapıldı
Kağıthane Meydanı’nın ikinci etap açılışı yapıldı
Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi
Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma