Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1155
ALTIN
473.268
DOLAR
7.7309
STERLİN
10.0446
EURO
9.0842
MESLEK LİSELERİ YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI
Son Dakika
MESLEK LİSELERİ YÜZ YÜZE EĞİTİME...
Dolar 7.75 lirada
Son Dakika
Dolar 7.75 lirada
Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
Son Dakika
Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
Ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın
Son Dakika
Ruhsatsız maske üreten iş yerine...
Ahmet Çalık, Konyaspor'da
Son Dakika
Ahmet Çalık, Konyaspor'da
İş fırsatları için hemen tıkla!

Taksim'de 'değnekçi tarifesi': 1 SAATİ 15 LİRA

TAKSİM'de Ağustos ayında gündeme gelen değnekçiler yine ortaya çıktı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 09:41
35 Okunma
Taksim'de 'değnekçi tarifesi': 1 SAATİ 15 LİRA

Aracını Gümüşsuyu Caddesi'nde park etmek isteyen Volkan Hacısüleymanoğlu ile değnekçiler arasında 1 Ağustos'ta park parası yüzünden tartışma çıkmış ve Hacısüleymanoğlu değnekçiler tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın üzerinden geçen kısa bir sürenin ardından değnekçiler yine ortaya çıktı.

DHA EKİBİNDEN DE PARA İSTEDİLER

Gümüşsuyu Caddesi'ni kendilerine mesken tutan değnekçiler, DHA ekibinden de para istediler. DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, araçlarını park etmek isteyen ekibimize yaklaşan değnekçi bir saat için 15 Türk Lirası para istedi.

YAVAŞLAYAN TÜM ARAÇLARIN YANINA YAKLAŞTI

Gümüşsuyu Caddesi ile Taksim Meydanı girişinde bekleyen ve iki kişi oldukları gözlenen değnekçiler hem Kabataş istikametinde hem de Taksim istikametinde seyir halindeyken yavaşlayan araçlara yaklaşarak araçlara yer gösterdiler. Değnekçilerin müşteri aradığı o anlar DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksimAraçParkDeğnekçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazlıkçılar koronavirüs korkusundan Şile’den ayrılmak istemiyor
Yazlıkçılar koronavirüs korkusundan Şile’den ayrılmak istemiyor
Son anda kurtuldular!
Son anda kurtuldular!
Maltepe'de lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
Maltepe'de lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
Maltepe'de çadırlı eylem 
Maltepe'de çadırlı eylem 
Büyükçekmece Gölü’nün suyu çekildi
Büyükçekmece Gölü’nün suyu çekildi
Bağcılar'da 9 ayda 4 bin 520 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı
Bağcılar'da 9 ayda 4 bin 520 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı
Akpolat: Can dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz
Akpolat: Can dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz
Tuzla'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Tuzla'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans