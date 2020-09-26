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Taksim'de atlı polislerden koronavirüs denetimi

TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde devriye gezen atlı polisler sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. Maske takmayan kişiler tek tek uyarıldı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 17:49
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Taksim'de atlı polislerden koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Altı Polis Amirliği ekipleri Taksim'de sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde devriye gezen atlı polisler maske takmayan, maskesini çenesine indiren kişilere tek tek uyarılarda bulundu. Atlı polisleri gören vatandaşlar da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.  

ATLI POLİS DİKKAT ÇEKİYOR, UYARILAR KARŞILIK BULUYOR

Denetim devriyesini tamamlayan atlı polisler "İstanbul Atlı Polis Amirliği olarak İl Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş'ın talimatıyla Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe ve maske denetimi yapıyoruz. Genelde halkımız maske taşıyor, yalnız kolunda ve çenesinde taşıyor. Gerekli yerlerinde bulundurmadıkları için uyarıyoruz. Israrcı olan kişilere de gerekli cezai işlemi uyguluyoruz.  Pandemi süreci boyunca Sultanahmet ve Taksim Meydanı gibi yerlerde görev yapıyoruz, turistlere ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyoruz. İnsanlar bizi görünce daha çok dikkat çekiyoruz ve uyarılarımızı dikkate alıyorlar" diye konuştular. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksimIstiklal CaddesiAtlı PolisPolis
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