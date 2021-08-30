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Taksim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:04
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Taksim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Resmi törenin sona ermesiyle siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de anıta çelenk bıraktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Ulus mücadelesi için savaşan ve zaferi kazanan milletimizin yeniçağda başka zaferler kazanması lazım. Kültürde, sanatta bu zihniyetle hareket etmemiz lazım. Milletimizin asla bu muharebelerle test edilmediği yeni zaferlerle koştuğu ve coştuğu yeni cumhuriyetin bir yüzyılına doğru giderken böylesi bir dönemin başlangıcını umuyorum. Seneye yüzüncü yılı. Yüzüncü yılları yaşamaya başladık. Ardından 1923'ün yüzüncü yılını 2023'de hep beraber birlikte yaşayacağız. Umarım asırlık cumhuriyetimize layık bir insan oluruz." dedi.

Polis ekipleri, Cumhuriyet Anıtı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis helikopteri de havadan tur attı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Taksim30 Ağustos Zafer BayramıAli YerlikayaEkrem İmamoğluTörenTaksim Cumhuriyet Anıtı
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