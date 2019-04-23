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Taksim'de 23 Nisan töreni

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Taksim'de 23 Nisan töreni

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

23 Nisan 2019 Salı 11:43
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Taksim'de 23 Nisan töreni

İSTANBUL - Törene,  İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  Ekrem İmamoğlu,  CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,  siyasi parti il temsilcileri, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlkokul öğrencilerinin halk oyunları gösterileri sergilediği törende anıta, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi.

Tören sonrası, siyasi parti temsilcileri de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Taksim23 Nisan23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
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