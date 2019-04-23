Taksim'de 23 Nisan töreni

İSTANBUL - Törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasi parti il temsilcileri, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlkokul öğrencilerinin halk oyunları gösterileri sergilediği törende anıta, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi.



Tören sonrası, siyasi parti temsilcileri de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.