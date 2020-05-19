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Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs töreni

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Dr. Cemil Bağlama ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

19 Mayıs 2020 Salı 11:06
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Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs töreni

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Dr. Cemil Bağlama, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Resmi törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zabıta mangası eşliğinde İBB çelengini anıta bıraktı. Siyasi partilerin il başkanlıkları da çelenklerini anıta bıraktı. Çelenklerin Cumhuriyet Anıtı'na bırakılmasının ardından tören sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Taksim19 MayısAtatürk19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı
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