Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.632,07
ALTIN
995,36
DOLAR
16,77
STERLİN
21,07
EURO
17,97
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim...
İLKSAN yazılımcı alacak
İLKSAN yazılımcı alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi...
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim...
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı

İSTANBUL Havalimanı'ndan taksiye binen yabancı uyruklu müşteri, Fatih'te inerken taksiciye sahte 100 dolar verdi. Paradan şüphelenen taksicinin haber verdiği bekçiler, şüpheliyi sokak aralarında kovalayarak, nefes kesen takiple yakaladı. Üzerinden sahte olduğu öğrenilen 150 dolar çıkan şüpheli gözaltına alındı.

07 Haziran 2022 Salı 09:58
Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı

Olay, Fatih Aksaray'da meydana geldi. İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binen yabancı uyruklu müşteri, Aksaray'a geldi. Müşteri, 300 lira tutan taksi ücreti karşılığında taksiciye 100 Dolar verdi. Paranın sahte olmasından şüphelenen taksici,  devriye gezen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçilerine durumu anlattı. Yabancı uyruklu müşteri ise bekçileri görünce yaya olarak kaçtı. Mahalle bekçileri, yaya olarak kovaladıkları yabancı uyruklu müşteriyi, bir süre sonra yakaladı. Üzerinden sahte olduğu öğrenilen 150 dolar çıkan şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

"100 DOLAR VERDİ ŞÜPHELENDİM"

Taksi şoförü, "Havalimanından geldi buraya. 300 lira verecekti, 100 Dolar verdi. Para üstü istedi, parası sahte çıktı. Halen daha paramı vermedi şikayetçiyim" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ŞÜPHELİNİN BEKÇİLERDEN KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Gece bekçilerini görünce kaçan yabancı uyruklu kişinin kaçma anları, çevredeki iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüler de, şüphelinin bir aracın önüne atlayarak kaçtığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise mahalle bekçilerinin şüphelinin peşinden koştuğu görülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksiTaksiciMüşteriYolcuParaDolarSahte Dolar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar'da cinayet
Bağcılar'da cinayet
Engelliler Haliç'te tüplü dalış yaparak denizi temizledi
Engelliler Haliç'te tüplü dalış yaparak denizi temizledi
Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm arbedesi
Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm arbedesi
Sultangazi'de silahla yaraladığı eşini rehin aldı
Sultangazi'de silahla yaraladığı eşini rehin aldı
Silivri’de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü öldü
Silivri’de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü öldü
İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
Başakşehir'de servis minibüsü devrildi; 6 yaralı
Başakşehir'de servis minibüsü devrildi; 6 yaralı
TEM Otoyolu’nda otomobil tır’a çarptı:  1 ölü, 1 yaralı
TEM Otoyolu’nda otomobil tır’a çarptı:  1 ölü, 1 yaralı
Bayrampaşa'da iş yeri alev alev yandı 
Bayrampaşa'da iş yeri alev alev yandı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi