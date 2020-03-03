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Taksicilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

İSTANBUL Taksici Esnaf Odası üyesi yaklaşık 2 bin taksici, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan ve 36 askerimizin şehit edilmesini protesto etmek ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldi.

03 Mart 2020 Salı 09:37
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Taksicilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Anadolu Yakası'nda Göztepe'de başlayan konvoy, farklı noktalarda oluşturulan konvoylarla birleşerek Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş Meydanı'na indi. Vatandaşlarında destek verdiği konvoy, Karaköy istikametinden Şişhane'ye geldi.

Şişhane'de polis ekipleri tarafından durdurulan taksiciler adına, İstanbul Taksici Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve beraberindeki 5 kişi, Rusya Konsolosluğu'na giderek yaklaşık 2 bin taksici adına siyah çelenk bıraktı.

ŞEHİT OLAN ASKERLERİN ADLARI OKUNDU

Siyah çelenk bırakılmasının ardından Meşrutiyet Caddesi'nde toplanan taksici esnafları, İdlib'de şehit olan 36 askerimizin tek tek isimlerini sayarak yoklama yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup adına İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu açıklama yaptı. Taksiciler olarak her zaman Devletin ve milletin yanında olduklarını vurgulayan Aksu, “Bizler İstanbul Taksicileri olarak, her zaman devletimizin ve milletimizi emrinde olmuş, her milli davada ülkemizin bölünmez bütünlüğü için tavrımız ve duruşumuz daima devletimizin ve Mehmetçiğimizin yanında olmuştur" dedi.

"TAKSİCİLER OLARAK, DEVLETİMİZE, ORDUMUZA GÜVENİMİZ TAMDIR"

Aksu ayrıca, Türk milletine yapılan oyunların hiçbir zaman tutmayacağını belirterek, “Bizler, taksiciler olarak, devletimize, ordumuza güvenimiz tamdır. Dualarımız Mehmetçiğimizle beraberdir. Yüce rabbim askerlerimizi her türlü sıkıntıda korusun. Zafer inananlarındır. Zafer bizimdir. İşte esnaf, işte bayrak, işte vatan. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

GRUP OLAYSIZ BİR ŞEKİLDE DAĞILDI

Aksu'nun konuşmasının ardından bir süre slogan atan grup daha sonar olaysız bir şekilde dağıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bahar KalkanıHarekatOperasyonSuriyeTSKTaksiTaksiciEsnaf
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