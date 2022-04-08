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Taksiciler taksimetre ayarı için uzun kuyruklar oluşturdu

İSTANBUL'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalara akın etmeye başladı. Saat 10.00'da başlayan taksimetre ayarı için sabah 07.30'dan itibaren beklemeye başlayan taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

08 Nisan 2022 Cuma 11:00
Taksiciler taksimetre ayarı için uzun kuyruklar oluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, taksilerde açılış ücreti 7 liradan 9.80 liraya, kısa mesafe 20 liradan 28 liraya yükseltildi. Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Saat 10.00'da başlayacak olan taksimetre ayarı için saat 07.30'dan itibaren sıraya giren taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Erken saatlerden itibaren taksimetre ayarı yapacak firmanın önünde beklemeye başlayan taksici "Sabah 07.30'dan beri buradayız. Bugün saat 10.00'da başladı taksimetre ayarı değiştirme işlemleri. 1250 lira bedeli var. Geçen sefer de aldılar aynı parayı. Dolar uçtu, düştü dediler mazot düşmedi. Akaryakıt fiyatları düşürülseydi hem yolcular hem de biz rahat edecektik. Kuyruk bizden başlıyor, daha yeni başlıyor. Bu görünen kısmı bir de görünmeyen kısmı var" dedi.

Taksici Mikail Şahin, "Biz sabah 08.30-09.00 gibi geldik. Beklemeye başladık. Şu anda ön sıralarda taksimetre ayarı başladı. Tahmini olarak biz 1 saat içerisinde çıkmış olacağız ama arkadaki arkadaşlar saatlerce bekleyecek" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 08.04.2022 11:34
Anahtar Kelimeler:
TaksiTaksiciTaksimetreİBBUKOME
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