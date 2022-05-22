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SULUBOYA FESTİVALİNE MUHTEŞEM FİNAL

5 ülke sanatçıları “Maltepe'den İstanbul" resmetti

22 Mayıs 2022 Pazar 13:44
SULUBOYA FESTİVALİNE MUHTEŞEM FİNAL

Almina Besra BABAR

İSTANBUL

Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen İstanbul Uluslararası Suluboya Festivali’nin kapanışı, Seyirtepe Sosyal Tesisleri’nde çok özel bir etkinlikle yapıldı. Çalışmaları dünya çapında ses getiren, sanatseverlerin yakından takip ettiği sanatçılar, etkinliğin son gününde birlikte bir eser ortaya çıkardı. Festivale Almanya’dan katılan Rabi Alieva, Irina Lupyania, Rusya’dan Igor Dugovay, Hindistan’dan Bijay Biswaal, Amit Kapoor, İtalya’dan Massimiliano Locco, Türkiye’den Tatiana Kaporan, Sinan Balta ve Can Ersal, üç imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul’un silüetinin resmedildiği muhteşem eseri yaklaşık 3 saat süren bir çalışmanın ardından tamamladı. Seyirtepe Sosyal Tesisleri’nde halka açık olarak ücretsiz yapılan çalışmayı, İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri, sanatçıların sosyal medya takipçileri, Maltepeli sanatseverler de yerinde takip etti. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın misafir ettiği Batman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de İstanbul gezilerinin ardından Seyirtepe’deki etkinliğe katıldı. Başkan Ali Kılıç, Batman’dan konuk gelen öğrencilerle sohbet etti. Kılıç, gençlerle çocukluk yıllarından anılarını, doğup büyüdüğü Tunceli’de yaşadıklarını paylaştı. Etkinlik öğrencilere verilen yemeğin ardından Ali Kılıç’ın hediyeler dağılmasıyla son buldu.

Önce Vatan Gazetesi

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SULUBOYA FESTİVALİNE MUHTEŞEM FİNALMaltepeden İstanbulAlmina Besra BABARönce Vatan
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