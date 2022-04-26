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Sultangazi'de toz isyanı: Maskesiz çıkamıyoruz

26 Nisan 2022 Salı 11:14
Sultangazi'de toz isyanı: Maskesiz çıkamıyoruz

İSTANBUL - Sultangazi'de yerleşim alanının ortasında bulunan hazır beton fabrikalarından etrafa yayılan toz, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Ev ve araçlar toz içinde kalırken, bölgede yürüyüp, nefes alıp vermek güçleşiyor. Maskesiz dışarı çıkamayanlar, yetkililerden çözüm talep etti. Mahalle sakinlerinden Hatice Kalay, "Nefes alamıyoruz. Hava almam gerekirken maske takmak zorunda kaldım. Yetkililer, buraya bakmalı" dedi. 

Sultangazi Habibler Pirinççi Köyü Yolu'nda faaliyet gösteren hazır beton fabrikalarından etrafa yayılan toz nedeniyle çevredekiler şikayetçi. Fabrikalar nedeniyle çalışanlar ve çevrede bulunanlar toz içerisinde kalıyor. Çevredekiler, 30 yıldır faaliyet gösteren fabrikaların tozunun, sağlığı olumsuz etkilediğini belirtti. Toz nedeniyle otomobillerin üstü, fabrikalardan yayılan tozla kaplanıyor. Beton fabrikalarının olumsuz etkileri yüzünden maskesiz dışarı çıkamayanlar, yetkililerden çözüm talep etti. 


 

"NEREDEYSE BETON SÖKÜCÜ İLE SAÇLARIMIZI YIKAYACAĞIZ"

Kamyon şoförlüğü yapan Faik Aşkın, "Burası hem yerleşim alanı hem sanayi bölgesi. O yüzden iki tarafta mağdur oluyor. Buranın ya sanayi bölgesi ya da yerleşim alanı olması lazım. Belediyenin çare bulup sulamasını da yapması lazım. Saçlarımız sürekli beton tozu oluyor, neredeyse beton sökücüyle saçımızı yıkayacağız" dedi. 


 

"MASKE TAKMAK ZORUNDA KALDIM"

Fabrika yakınında yaşayan Hatice Kalay, "Nefes alamıyoruz. Hava almam gerekirken maske takmak zorunda kaldım. Yetkililer buraya bakmalı" diye konuştu.


 

"TOZUN ÖTESİNDE BİR ŞEY YAŞIYORUZ"

Habibler Mezarlığı'na gelen Aynur Yıldız, "Bu toz fazlasıyla rahatsız ediyor. Fabrikaların bir yere taşınması gerekiyor. Buranın bir düzene girmesi lazım. Batıda bu işler nasıl yapılıyorsa burada da düzenleme yapılmalı. Tozun ötesinde bir şey yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

İşe gitmek için otobüs durağında bekleyen İsmet Taş ise "Nefes alamıyoruz, açık havada maske takmak zorunda kalıyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziToz IsyanıMaske
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