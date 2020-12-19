Sultangazi'de sokak hayvanlarını unutmadılar

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve dün akşam saat 21.00'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasağı Pazartesi sabahı saat 05.00'de sona erecek. Kısıtlama boyunca ise birçok yerin kapalı olması ve insanların evlerinde olması nedeniyle sokak hayvanları besin bulmakta zorlanıyor. Sultangazi'de kaymakamlık ve emniyetten izin alan bir grup genç sokak hayvanları unutmadı, ormanları dolaşarak hayvanları besledi. Gençler hazırladıkları yaklaşık yiyecekleri hayvanlara verdi.