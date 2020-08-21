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Sultangazi'de silahlı saldırı

Sultangazi'de otoparka otomobilini park eden bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Yaralanan kişinin polise verdiği ifadesinde merminin nereden geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi.

21 Ağustos 2020 Cuma 10:08
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Sultangazi'de silahlı saldırı

Olay, Yunus Emre Mahallesi 1406 Sokak'ta 19 Ağustos Çarşamba günü yaşandı. Otoparka otomobilini park etmek için gelen kişi, otomobilden indiği sırada bacağından vurularak yaralandı. Yaralı kişi olay yerinin arka sokağında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri otoparkta incelemelerde bulundu. Bacağından yaralanan kişinin polise verdiği ifadesinde, bacağına kurşun isabet ettiğini ve nereden geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaralının ifadesi üzerine olay hakkında soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziSilahSaldırı
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