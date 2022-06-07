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Sultangazi'de silahla yaraladığı eşini rehin aldı

SULTANGAZİ'de Eyüp A. tartıştığı eşi Nuray A.'yı silahla yaraladıktan sonra rehin aldı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'in olay yerine gelerek Eyüp A.'yı eşini bırakması konusunda ikna etti. Eyüp A. gözaltına alınırken eşi Nuray A. ise hastaneye kaldırıldı.

07 Haziran 2022 Salı 14:15
Sultangazi'de silahla yaraladığı eşini rehin aldı

Olay, bugün 12.00 sıralarında Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eyüp A.(40) evde eşi Nuray A.(35) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kendisini kavgaya bırakırken Eyüp A. tabancası ile eşini bacağından yaraladıktan sonra evin içinde 10 yaşındaki çocukları varken rastgele ateş etmeye başladı. Eyüp A. daha sonra eşini evin içinde rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik de olay yerine geldi. Turan Çelik, eşini rehin alan Eyüp A. ile müzakerelere başladı. Aradan geçen dakikalar sonrasında Turan Çelik, Eyüp A.'yı ikna etti. Polis ekipleri silahını bırakan Eyüp A.'yı gözaltına alırken, Nuray A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

"FARKLI SESLER GELİNCE KORKUP KAÇTIM"

Mahalle sakinlerinden Hatice Kayalar, "Buraya geldiğimde boğuk bir kadın sesi geliyordu. Sonra çıktığımda burada oturan beyefendi ile kadın vardı. Ben de pek bakmak istemedim tepki gösterirler diye. Tekrar içeri girdim. Aradan 5-10 dakika geçti bir silah sesi geldi. Sonrasında farklı sesler gelmeye başladı. Korkup kaçtım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziSilahYARALAMARehin
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