Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1202
ALTIN
484.653
DOLAR
7.8781
STERLİN
10.2621
EURO
9.2520
Prof. Dr. Büyükçelik: Meme kanserinde erken teşhis önemli
Meme kanserinde erken teşhis önemli
Erzurum'da 7 bin yıl önceki kültürü tanıtmak için 'arkeopark' kuruluyor
Erzurum'da 7 bin yıl önceki...
Uzmanından sık mangal uyarısı!
Uzmanından sık mangal uyarısı!
Türk mühendisler yaptı; Uçan araba 'Tusi’nin test sürüşlerine başlandı
Türk mühendisler yaptı; Uçan araba...
Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun sosyal medyası var
Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun sosyal...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sultangazi'de polisi alarma geçiren düğün

SULTANGAZİ'de gelin almak için sokakta toplanan gruptan birinin kalabalığa rağmen tabancayla havaya ateş açtığı, aynı kişinin düğün konvoyunda da havaya ateş ettiği ihbarı polisi alarma geçirdi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 09:55
20 Okunma
Sultangazi'de polisi alarma geçiren düğün

Olay, dün öğle saatlerinde, 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Erkek tarafından bir grup, gelin almak için ailenin evinin bulunduğu sokağa geldi. Gelin ve damat, süslenen araca binmeden önce bir süre oynadı. Sosyal mesafe ve maske takma kuralını da hiçe sayan gruptakilerden biri, belinden çıkardığı tabanca ile kalabalığa aldırış etmeden havaya ateş etmeye başladı. Bu anlar, mahalleli tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. 

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Gelin alındıktan sonra aynı kişinin düğün konvoyunda da havaya ateş ettiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. D Caddesi'nde konvoyu durduran polis ekipleri, araçlarda arama yaptı.  Aramalarda tabanca ele geçirildi. Tabancanın sahibi olduğu belirlenen kişi, gözaltına alındı.

"DÜĞÜNÜMÜZ VAR" DİYEREK POLİSİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

O anlar ise amatör kameraya yansıdı. Görüntülerde, gelin almak için ailenin bulunduğu sokakta bulunan grubun koronavirüs kurallarını hiçe saydığı ve gruptan birinin ellindeki silahla havaya ateş ettiği görülüyor. Bir başka görüntü de ise, düğün konvoyunu durduran polisin konvoydakilere, "Silah kimde ise gelsin" dediği, konvoydakilerin "düğünümüz var" dediği duyuluyor. Konvoydakilerin bir polis memurunu ikna etmeye çalıştığı sırada araçlarda arama yapan ekiplerin tabancayı bulduğu ve sahibini gözaltına aldığı kameraya yansıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziDüğünKoronavirüsPandemiPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Tıp Fakültesi'nden online gözlüklerle uygulamalı eğitim
İstanbul Tıp Fakültesi'nden online gözlüklerle uygulamalı eğitim
Hastanede akılalmaz kaza
Hastanede akılalmaz kaza
'Kanuni' sondaj gemisi İstanbul'da
'Kanuni' sondaj gemisi İstanbul'da
KARTAL'DA FECİ KAZA!
KARTAL'DA FECİ KAZA!
Taksim’de mesafesiz kalabalık
Taksim’de mesafesiz kalabalık
İstanbul'da sağanak yağış
İstanbul'da sağanak yağış
İstanbul’da yeşil papağanlar...
İstanbul’da yeşil papağanlar...
Şile'de ormanlık alandan çıkan çöplerle "Şile'yi kirletme" yazdılar
Şile'de ormanlık alandan çıkan çöplerle "Şile'yi kirletme" yazdılar
Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oldu
Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma