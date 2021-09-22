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Sultangazi'de okul çevrelerinde denetim 

SULTANGAZİ'de, okul çevrelerinde polis ekiplerince denetimler yapıldı. Denetimlerde aranması olduğu anlaşılan 2 kişi gözaltına alındı

22 Eylül 2021 Çarşamba 10:01
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Sultangazi'de okul çevrelerinde denetim 

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde ve çevresinde dün denetimler yaptı. Asayiş, trafik, motorize yunus ekipleri ile karma kadro personelinden oluşan 8 ekip ve 30 personelin katılımıyla 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik' denetimlerde okul çevresi, parklar, kafe ve iş yerleri, metruk binalar, şüpheli araç ve yayalar kontrolden geçirildi. Yapılan denetimlerde yaklaşık 90 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) taraması yapıldı. Dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenen bir minibüs şoförü ile gasp suçundan firari olduğu anlaşılan bir kişi olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen ve güvenlik açısından sakıncalı görülen bir büfe de zabıta ekiplerince mühürlendi. 13 sürücüye idari para cezası uygulanırken, iki araç trafikten men edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziOkulEğitimPolisDenetim
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