Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı
Son Dakika
Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi:...
LGS’de başarılı olan öğrencilere burs imkanı
Son Dakika
LGS’de başarılı olan öğrencilere burs...
Adana’da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
Son Dakika
Adana’da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı
Son Dakika
Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı
Millet Bahçesi’nde müzik eğitimi
Son Dakika
Millet Bahçesi’nde müzik eğitimi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sultangazi'de oğluna saldıranlara ateş etti

SULTANGAZİ'DE oğlunun bıçaklı saldırıya uğradığını gören anne, evde bulunan tabancayı alarak saldırganlara ateş etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

19 Temmuz 2020 Pazar 11:10
0 Okunma
Sultangazi'de oğluna saldıranlara ateş etti

Olay, 7 Haziran'da akşam saatlerinde meydana geldi. Ailesine ait tekstil atölyesinden çıkarak yürümeye başlayan M.Ş.Y, evinin bulunduğu sokağa geldiğinde iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan bir grupla karşılaştı. Gruptakilerle tartışmaya başlayan M.Ş.Y., tartışmanın büyümesi üzerine 9 kişi, tarafından darp edildi. Kaçan M.Ş.Y., evinin önüne geldiğinde saldırganlardan biri tarafından bacağından bıçaklandı. Gelen sesler üzerine balkona çıkan M.Ş.Y.'nin annesi N.Y., oğlunun bıçaklandığını görünce evden aldığı tabancayla saldırganlara ateş etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmedi. Elinde tabancayla sokağa inen anne N.Y., çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan M.Ş.Y. hastaneye kaldırıldı. Anne N.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"ATEŞ ETMESEYDİM OĞLUMU ÖLDÜRECEKLERDİ"

N.Y. karakoldaki ifadesinde, evde bulunan tabancayı, bir hafta önce yerde bulduğunu belirterek, "Müsait olduğumda yerde bulduğum silahı karakola bırakacaktım. Olay günü ise evde otururken dışarıdan gelen sesleri duydum. Balkona çıktığımda oğlumu 10 kişinin bıçak ve silahla kovaladıklarını gördüm. Ben de yerde bulduğum ve evde muhafaza ettiğim silahı alarak, balkondan ateş etmeye başladım. Ateş etmeye başladığımda şahıslar kaçtı. Eğer ateş etmeseydim oğlumu öldüreceklerdi. Aşağı indiğimde olay yerinde tanımadığım bir kişi silahı elimden aldı" dedi. Anne N.Y., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

TARAFLAR ARASINDA İKİNCİ KAVGA

Yaşanan olayın sonraki günü iki tarafın yakınları arasında silahlı kavga yaşandı. Olayın yaşandığı sokağın bir alt sokağında karşılaşan taraflar önce tartıştı, daha sonra silahla birbirine ateş etti. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken her iki taraf kısa sürede olay yerinden uzaklaştı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis, M.Ş.Y.'nin verdiği bilgiler ve güvenlik kamerasından yapılan tespitler sonucunda şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden  C.A. ve M.Ş.Y.'yi bacağından bıçaklayan M.S.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRGANLARIN KAÇIŞI KAMERAYA YANSIDI

Olay, güvenlik kamerası görüntülerine yanısıdı. Görüntülerde, saldırganlardan kaçan M.Ş.Y'nin 9 kişilik grup tarafından çembere alınarak tekme ve yumrukla darp edildiği ve daha sonra da grubun bir anda dağıldığı görülüyor. Çevredekiler M.Ş.Y'ye yardım ederken, binadan sokağa çıkan anne N.Y ise sakinleştirilmeye çalışılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziKavgaSilah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlerin yeni gözdesi Silivri’deki lavanta bahçeleri
Çiftlerin yeni gözdesi Silivri’deki lavanta bahçeleri
İstanbul Boğazı'ndaki teknelerde denetim
İstanbul Boğazı'ndaki teknelerde denetim
Bağcılar'da polise silahlı saldırı
Bağcılar'da polise silahlı saldırı
Dünya Güzellik Kraliçeleri yetim kaldı
Dünya Güzellik Kraliçeleri yetim kaldı
Küresel ısınma enfeksiyon riskini de artırıyor
Küresel ısınma enfeksiyon riskini de artırıyor
Millet Bahçesi’nde müzik eğitimi
Millet Bahçesi’nde müzik eğitimi
Vali Yerlikaya'dan kedi 'Gli' paylaşımı
Vali Yerlikaya'dan kedi 'Gli' paylaşımı
“Türkiye’de 9 yılda 104 bin çocuk kayboldu”
“Türkiye’de 9 yılda 104 bin çocuk kayboldu”
Uzman çavuşun şehit edilmesi olayına karışan kişi İstanbul'da yakalandı
Uzman çavuşun şehit edilmesi olayına karışan kişi İstanbul'da yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı