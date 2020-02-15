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Sultangazi'de "Dünden bugüne Türkiye" konuşuldu

15 Şubat 2020 Cumartesi 11:25
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Sultangazi'de "Dünden bugüne Türkiye" konuşuldu

Sultangazi Belediyesi'nde "Dünden bugüne Türkiye" adlı söyleşi düzenlendi. Başkan Av. Abdurrahman Dursun, "Gördük ki Türkiye çok önemli badireler atlatmış. Türkiye’ye çok daha fazla bir olarak beraber olarak sahip çıkmamız gerektiğini tekrar görmüş olduk. Çünkü Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynamaya çalışıyorlar” dedi.

Kültür-Sanat Etkinlikleri kapsamında Sultangazi Belediyesi'nde "Dünden bugüne Türkiye" adlı söyleşi düzenlendi. Gazeteci Şebnem Bursalı ve Yavuz Donat'ın tarihin belli dönemlerinde Türkiye'de meydana gelen olayları anlattığı söyleşiye, Başkan Av. Abdurrahman Dursun da katıldı.

“PSİKOLOJİK BASKI UYGULANDI”

Gazeteci Şebnem Bursalı, Ankara’da gazetecilik yaptığı yıllarda özellikle 1997 yılında 28 Şubat Post Modern Darbeyi yaşadığını dile getirerek, “O dönemde gazeteci olarak da psikolojik harp dediğimiz şeylere maruz kaldık. Omuzları bol yıldızlı paşalar tarafından karargaha davet edildim. Orada, ‘bu ülkede irtica hortlanmaya çalışılıyor, ülkeye şeriat getirilmeye çalışılıyor. Bu ülkenin sizin gibi gazetecilere ihtiyacı var, anlatın bunları’ diyerek hepimize düzenli olarak psikolojik baskı uygulandı. Burada da o dönem için kısmen ama maalesef başarılı olundu” diye konuştu.

“TÜRKİYE ÇOK GELİŞTİ”

Ülkemizin genç nüfusa sahip olduğunu ifade eden Gazeteci Yavuz Donat, 1960 yıllarda yaşadığı bir anıyı gençlere anlattı. Donat, “1964 yılında Başbakanımız İsmet İnönü, Amerika’ya o dönemde Başbakan olarak resmi ziyaret yaptı. Amerikan başkanının gönderdiği uçakla gitti. 1966 yılında Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 1960 darbesinin lideri hastalandı. Türkiye’de Gülhane Hastanesi’nde yattı ama iyileşemedi. ‘Amerika’da daha ileri tıp teknolojisi var’ denildi, Amerika’ya gönderdik. Anlatmaya çalıştığım şu. Şu anda ülkemizde sanayi, teknoloji ve hastane ve aklımıza gelecek birçok dallarla alakalı çok geliştik” dedi.

“BİRLİK VE BERABER OLMALIYIZ”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçede kültür-sanat etkinliklerinin devam ettiğini hatırlatarak, “Dünden Bugüne Türkiye konusunu işledik burada konuşmacılarımızla. Yavuz Donat ve Şebnem Bursalı çok kıymetli ve tecrübeli gazeteciler. Söyleşi de çok önemli dönemlere değinildi. Adnan Menderes dönemi, Süleyman Demirel, Erdal İnönü, Turgut Özal ve günümüzde Recep Tayyip Erdoğan dönemine kadar esasında farklı farklı zamanlarda Türkiye’nin yaşadığı dönemleri ve hatıraları bize anlattılar. Gördük ki Türkiye çok önemli badireler atlatmış. Türkiye’ye çok daha fazla bir olarak beraber olarak sahip çıkmamız gerektiğini tekrar görmüş olduk. Çünkü Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynamaya çalışıyorlar. Ancak bunu bir ve beraber olarak 82 milyon vatandaş hep birlikte atlatabiliriz. Zor bir coğrafyadayız” diye konuştu.

Bugün ve bundan sonrasında da Sultangazi de yaşayan vatandaşları kültür ve sanat etkinliklerinde buluşturacaklarını söyleyen Başkan Dursun, hem hatıraların tazeleneceğini hem de geleceğe farklı bir şekilde bakarak yürümenin bu yoldan geçtiğini sözlerine ekledi.

Söyleşinin ardından Başkan Av. Abdurrahman Dursun, Gazeteci Şebnem Bursalı ve Yavuz Donat’a plaket ve çiçek takdim ederek teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sultangazi BelediyesiDünden Bugüne TürkiyeAv. Abdurrahman DursunBaşkanŞebnem BursalıYavuz Donat
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