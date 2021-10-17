Sultangazi'de dev fare kabusu!

İSTANBUL (DHA)

Sultangazi'de iki çocuklu aile, gece saatlerinde evlerinde dev bir fare ile karşılaştı. Aile, fare korkusundan gece apar topar çıktıkları evlerine giremedi.

Olay, Cebeci Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Evdeki seslere uyanan kadın, büyük bir fareyi karşısında görünce çığlık attı. Çift, iki çocuklarını da alarak dışarı çıktı. Gece saatlerinde akrabalarında kalan aile, fare korkusundan evlerine tekrar giremedi. Aile farelerden kurtulmak için yetkililerden yardım istedi.