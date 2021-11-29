Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
orta şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,808.74
ALTIN
734.96
DOLAR
12.79
STERLİN
17.03
EURO
14.44
36 adet tarla ihale usulü ile kiraya veriliyor 
36 adet tarla ihale...
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
Bilişim Personeli Alınacak
Bilişim Personeli Alınacak
Öğretim Üyesi alınacak
Öğretim Üyesi alınacak
Amasya Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor
Amasya Üniversitesi 11 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sultangazi'de çatı böyle uçtu; 4 araçta hasar oluştu

29 Kasım 2021 Pazartesi 17:10
1 Okunma
Sultangazi'de çatı böyle uçtu; 4 araçta hasar oluştu

İSTANBUL - SULTANGAZİ Cebeci Mahallesi'nde şiddetli lodos nedeniyle 5 bir katlı bir binanın çatısı uçtu, park halindeki 4 araçlar zarar gördü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, lodos etkisini gösteriyor. Lodostan etkilenen ilçelerden biri de Sultangazi oldu. Cebeci Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısı uçtu, park halindeki 4 araç zarar gördü.

Hasar gören araç sahibi Ferhathan Koçak, "Aracımız park halindeyken bir anda çatının uçtuğunu gördüm. Çatı şu an bizim aracın iki kapısına zarar verdi. O iki kapının hemen değişmesi gerekecek. Şu an hasar gören 4 araç var. Allah o sıra buradan geçen insanlar yok. Eğer olsaydı çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Muhtemelen 25 bin liralık bir maddi hasarımız var" dedi. Hasar gören diğer bir araç sahibi Aziz Ayaz ise "Araç arkadaşımızın arabası çatı aracın üzerine düştü. Aracın baya maddi hasarı var" ifadelerini kullandı.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Valiliği: 4 kişi öldü, 3'ü ağır 19 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği: 4 kişi öldü, 3'ü ağır 19 kişi yaralandı
Bağcılar'da kafe çatısı 6 aracın üzerine uçtu; 2 kişi yaralandı
Bağcılar'da kafe çatısı 6 aracın üzerine uçtu; 2 kişi yaralandı
İstanbul'da lodos etkili olmaya devam ediyor
İstanbul'da lodos etkili olmaya devam ediyor
Metrodaki bıçaklı saldırganın babası: Vicdan azabından ben de gidecektim
Metrodaki bıçaklı saldırganın babası: Vicdan azabından ben de gidecektim
İki genç İHH'lı İstanbul'da toprağa verildi 
İki genç İHH'lı İstanbul'da toprağa verildi 
Arnavutköy Belediyesi Çocuk Atölyesi açıldı  
Arnavutköy Belediyesi Çocuk Atölyesi açıldı  
Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı
Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı
İstanbul'da bakıcı fiyatları 20 bin liraya kadar çıktı
İstanbul'da bakıcı fiyatları 20 bin liraya kadar çıktı
İTÜ öğrencilerine ABD'deki yarışmada birincilik ödülü
İTÜ öğrencilerine ABD'deki yarışmada birincilik ödülü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma