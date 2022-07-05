Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.393,68
ALTIN
983,53
DOLAR
16,96
STERLİN
20,49
EURO
17,58
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma...
DSİ sözleşmeli Destek Personeli alacak
DSİ sözleşmeli Destek Personeli...
TBMM personel alacak
TBMM personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51 Akademik Personel alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51...
Balıkesir Üniversitesi Sürekli İşçi alacak
Balıkesir Üniversitesi Sürekli İşçi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sultanbeyli'de taksi durağına silahlı saldırı

SULTANBEYLİ'de taksi durağına otomobille gelen kişiler, durağa kurşun yağdırdı. Durak kapalı olduğu için saldırıda yaralanan olmazken, polis şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. 

05 Temmuz 2022 Salı 08:33
Sultanbeyli'de taksi durağına silahlı saldırı

Necip Fazıl Mahallesi, Akdeniz Caddesi'nde meydana gelen saldırı, iddialara göre şöyle gerçekleşti. Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille saat 22.30 sıralarında taksi durağının önüne gelen şüpheliler, durağa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda durakta maddi hasar oluştu.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taksi durağı çevresine güvenlik şeridi çeken olay yeri inceleme polisleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliNecip Fazıl MahallesiAkdeniz CaddesiTaksiTaksi DurağıSilahSaldırıPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da operasyonda hareketli anlar
İstanbul'da operasyonda hareketli anlar
Üsküdar'da inşaatın istinat duvarı çöktü, 3 bina tahliye edildi
Üsküdar'da inşaatın istinat duvarı çöktü, 3 bina tahliye edildi
TEM Bağlantı Yolunda çalışma yapan işçilere araç çarptı; 2 ölü 5 yaralı
TEM Bağlantı Yolunda çalışma yapan işçilere araç çarptı; 2 ölü 5 yaralı
İstanbul'a şehit ateşi düştü
İstanbul'a şehit ateşi düştü
Kuyumcukent'te zam eylemi
Kuyumcukent'te zam eylemi
Başakşehir'de viyadük altında ceset bulundu
Başakşehir'de viyadük altında ceset bulundu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır, 9 yaralı
Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır, 9 yaralı
İstanbul'un 120 yıllık eczanesi müze oluyor 
İstanbul'un 120 yıllık eczanesi müze oluyor 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول