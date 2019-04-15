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Sultanbeyli'de silahlı market soygunu

Sultanbeyli'de silahlı market soygunu

Sultanbeyli'de silahlı market soygunu

Sultanbeyli'de silahlı market soygunu

15 Nisan 2019 Pazartesi 10:43
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Sultanbeyli'de silahlı market soygunu

İSTANBUL (DHA) 

Sultanbeyli'de bir markete gelen silahlı kişi ya da kişiler, çalışanı silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesinde bulunan bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler cadde üzerinde bulunan markete girdi. Şüpheliler, kasiyeri silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları istedi. Kasadaki bir miktar parayı gasp eden şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine sevk edilen polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliMarket SoygunuSilahlı Soygun
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