Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1398
ALTIN
471.341
DOLAR
8.2635
STERLİN
11.4503
EURO
9.9422
Konya’da 60 koyun satılacak
Konya’da 60 koyun satılacak
İBB, 541 itfaiye eri alacak
İBB, 541 itfaiye eri...
Sultanbeyli'de satılık dükkan
Sultanbeyli'de satılık dükkan
Ataşehir'de satılık daire
Ataşehir'de satılık daire
TOKİ, Denizli'de 94 konut yaptıracak
TOKİ, Denizli'de 94 konut...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sultanbeyli'de satılık dükkan

Habere ulaşmak için tıklayınız...

02 Mayıs 2021 Pazar 04:55
7 Okunma
Sultanbeyli'de satılık dükkan

Sultanbeyli'de 78 m2 dükkan icradan satılıktır

İstanbul İli Sultanbeyli İlçesi, Battalgazi Mahallesi 5357 Ada 1 Parsel Bostancı Sokak No:2 Sultan Sanayi Sitesi A Blok 1.Kat 45 Nolu bağımsız bölüm asma katlı dükkan niteliğindeki 100 M2 Brüt (78 M2 Net) taşınmaz, 200.000 TL kıymeti ile 9 Temmuz 2021 günü İstanbul Anadolu 5. İcra Dairesi tarafından açık artırma usulü ile satılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok 4. Kat Mezat Salonu 2 Kartal adresinde yapılacak ihale ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler buradan ulaşabilir.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliSatılık Dükkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB, 541 itfaiye eri alacak
İBB, 541 itfaiye eri alacak
Ataşehir'de satılık daire
Ataşehir'de satılık daire
Nöbetçi eczaneler önünde kuyruk 
Nöbetçi eczaneler önünde kuyruk 
HAK-İŞ, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
HAK-İŞ, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı
Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı
Avcılar'da polis denetiminde izin belgesi uyarısı
Avcılar'da polis denetiminde izin belgesi uyarısı
Büyükada'yı "salya" sardı
Büyükada'yı "salya" sardı
Şehit Müslüm Toprak'ın baba evine acı haber ulaştı
Şehit Müslüm Toprak'ın baba evine acı haber ulaştı
Beylikdüzü’nde semt pazarı tahsisi
Beylikdüzü’nde semt pazarı tahsisi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma