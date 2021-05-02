Sultanbeyli'de satılık dükkan

Sultanbeyli'de 78 m2 dükkan icradan satılıktır

İstanbul İli Sultanbeyli İlçesi, Battalgazi Mahallesi 5357 Ada 1 Parsel Bostancı Sokak No:2 Sultan Sanayi Sitesi A Blok 1.Kat 45 Nolu bağımsız bölüm asma katlı dükkan niteliğindeki 100 M2 Brüt (78 M2 Net) taşınmaz, 200.000 TL kıymeti ile 9 Temmuz 2021 günü İstanbul Anadolu 5. İcra Dairesi tarafından açık artırma usulü ile satılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok 4. Kat Mezat Salonu 2 Kartal adresinde yapılacak ihale ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler buradan ulaşabilir.