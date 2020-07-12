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Sultanbeyli'de havuz keyfini eve taşıdılar

SULTANBEYLİ'de koronavirüs salgını nedeniyle torunlarının dışarıya çıkmasını istemeyen bir dede, sahibi olduğu binanın çatısına portatif bir havuz kurdu. Çocuklar, 16 ton su kapasiteli havuzda doyasıya eğlendi. Sıcaktan bunalan çocukların havuzdaki keyifli halleri havadan da görüntülendi.

12 Temmuz 2020 Pazar 10:37
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Sultanbeyli'de havuz keyfini eve taşıdılar

Sultanbeyli'de oturan 62 yaşındaki Murat Boyalan, koronavirüs salgını nedeniyle torunlarının sokakta vakit geçirmesini istemedi. Kalabalıkta bulunmaktan ve dışarıda herhangi bir havuza gitmekten yana olmayan Boyalan, sahibi olduğu binanın çatısına 16 ton su kapasiteli portatif bir havuz kurdu. Arıtma sisteminin de bulunduğu havuzda gerekli ilaçlamaları da yapan dede, torunlarının sıcak havalarda serinlemesini sağladı. Çocukların havuzda geçirdiği eğlenceli anlar havadan da görüntülendi.

"SUYU SÜREKLİ ARITIYORUZ"

Boyalan, "Pandemi döneminde biliyorsunuz sokağa çıkmak çocuklara yasaklandı. Çocuklarımızı serinletmek için burada bir havuz kurduk.  Burada duşa kabinimiz ve tuvaletimiz var. Havuzumuzu ilaçlıyoruz. Yosun ilacı ve klor da katıyoruz. Arıtma sistemimiz var. Bu sistemi, günde 3-4 saat çalıştırıyoruz. Suyu sürekli arıtıyoruz. Diğer babalara da tavsiye ederim. Çok pahalı bir şey değil. Bunların biraz daha küçükleri de var. 500 lira, bin lira verdikleri zaman buna yakın bir şey alabilirler" dedi.

"HER GÜN BURADAYIZ"

Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamadıklarını söyleyen Boyalan,"Çocukları bir yere götüremiyoruz. Pikniğe, gezmeye gidemiyoruz. Akraba ilişkileri zayıfladı, kopma noktasında. Ne yapalım, çocukları böyle eğlendiriyoruz. Her gün buradayız. Ben de zaten emekliyim. Sabah çıkıyoruz akşama kadar onlarla beraber buradayız. Havuza şebeke suyu dolduruyoruz. Faturamız 100-150 lira geliyordu. Zannediyorum bu defa 300 lira gelir. Ona da katlanacağız, yapacak bir şey yok. Çocuklarımız için onlara kurban olsun diyoruz. Bir pikniğe, havuza gitsek zaten o masraf oluyor. Ama bu bir defa oluyor. Sürekli arıttığımız için sorun olmuyor, bir defa doldurduk mu çocuklara sezon boyu yetiyor. Havuzda mikrop kırıcı ilaçlar var. Çocukları buraya sokmadan önce duşa sokuyoruz. Hijyene mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz. Çatımızı komple izolasyon yaptık. Kireçle badana yaptık. Her tarafı temizledik. Diğer ailelere de tavsiye ederiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliEvHavuz
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