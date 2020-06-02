STK İSTANBUL BÖLGE MARMARA AVRUPA YAKASI İL BAŞKAN VEKİLLİĞİNE M. NECAT KANSU ATANDI

Kısa adı STK olan T.C İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü İstanbul Büyükçekmece Gözlem Engelli Bakım Merkezi Başkanlığını Necat Mehmet Kansu 2015 yılından 2020’a kadar devam ettirmiştir.
BAŞKAN KANSU’YA İL BAŞKAN VEKİLLİYİ TAYİNİ
İstanbul Bölge Marmara Avrupa Yakası İl Başkan Vekilliğine genel
merkez başkanlığının 2018 tarihi.ve ilçe başkanlığı genel merkez
başkanlığının kararı ile atanacak Necat Mehmet Kansu olup görevinde
ilçe başkanı olarak başarılı azimli hizmet aşkı ile yürüyen hizmeti
meşakkatli olan kutsal vazifesini genel merkez başkanlığının kararı
ile bir üst vazifeye geçmesi ve terfi onayının ilgili yetkili makamdan
İstanbul bölge Marmara Avrupa yakası il başkanlığına atanarak
mazlumların sesi, kimsesizlerin kimsesi olacaktır.
STK İLÇE yetkili Sorumlu Başkanı
Engeliler Komisyon Başkanı
Tüm San Der. İlçe Başkanı
Uluslararası Tüm Engelliler. Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu
İstanbul Bölge Başkanı
Araştırmacı Yazar Ulusal Halk Şairi
Necat M. Kansu. İncekalem
Önce Vatan Gazetesi
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48
Önce Vatan Gazetesi