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STK İSTANBUL BÖLGE MARMARA AVRUPA YAKASI İL BAŞKAN VEKİLLİĞİNE M. NECAT KANSU ATANDI

02 Haziran 2020 Salı 10:14
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STK İSTANBUL BÖLGE MARMARA AVRUPA YAKASI İL BAŞKAN VEKİLLİĞİNE M. NECAT KANSU ATANDI

Kısa adı STK olan T.C İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü İstanbul Büyükçekmece Gözlem Engelli Bakım Merkezi Başkanlığını Necat Mehmet Kansu 2015 yılından 2020’a kadar devam ettirmiştir.

BAŞKAN KANSU’YA İL BAŞKAN VEKİLLİYİ TAYİNİ

İstanbul Bölge Marmara Avrupa Yakası İl Başkan Vekilliğine genel

merkez başkanlığının 2018 tarihi.ve ilçe başkanlığı genel merkez

başkanlığının kararı ile atanacak Necat  Mehmet Kansu olup görevinde

ilçe başkanı olarak başarılı azimli hizmet aşkı ile yürüyen hizmeti

meşakkatli olan kutsal vazifesini genel merkez başkanlığının kararı

ile bir üst vazifeye geçmesi ve terfi onayının ilgili yetkili makamdan

İstanbul bölge Marmara Avrupa yakası il başkanlığına atanarak

mazlumların sesi, kimsesizlerin kimsesi olacaktır.

STK İLÇE yetkili Sorumlu Başkanı

Engeliler Komisyon Başkanı

Tüm San Der. İlçe Başkanı

Uluslararası Tüm  Engelliler. Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu

İstanbul Bölge Başkanı

Araştırmacı Yazar Ulusal Halk Şairi

Necat M. Kansu. İncekalem

Önce Vatan Gazetesi

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.06.2020 10:16
Anahtar Kelimeler:
STK İstanbul Bölge Marmara Avrupa YakasıM.Necat KansuNihat İlikçioğlu
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