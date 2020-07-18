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Spor İstanbul’dan Çocuklar İçin Yaz Spor Etkinlikleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden  Spor İstanbul’un çocuklar için düzenlediği yaz spor etkinlikleri şehrin pek çok farklı lokasyonunda gerçekleştirilecek.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:12
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Spor İstanbul’dan Çocuklar İçin Yaz Spor Etkinlikleri

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kano’dan Bisiklet’e, Jimnastik’ten Masa Tenisi’ne pek çok farklı spor branşı ile tanışma fırsatı bulacak çocuklar, bu yaz tatillerini sporla iç içe, eğlenceli ve keyifli geçirme fırsatı bulacaklar.

Yaz Etkinlikleri Açık Alanlarda 18 Temmuz’da Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul, çocukların yaz aylarını daha keyifli geçirmesi için şehrin dokuz farklı yerinde spor etkinlikleri düzenliyor. 31 Ağustos’a kadar gerçekleştirilecek faaliyetler; Oryantiring, Masa Tenisi, Bisiklet, Satranç, Bocce, Deniz Küreği, Yelken ve Kano branşlarında olacak.

Kano, Deniz Küreği ve Yelken etkinliklerine katılan çocuklar bu branşların temel eğitimlerini alacaklar. Bu branşlara yalnızca 13-14 yaş grubu katılabilecek. Deniz Küreği ve Kano etkinlikleri haftanın bütün günlerinde yapılırken, yelken yalnızca hafta içi yapılacak. Haliç Sahil, Caddebostan Sahil, Kalamış Marina lokasyonlarında gerçekleştirilecek etkinliklere kayıt ücreti 15 TL’dir.

Sabit ve mobil noktalarda Oryantiring, Masa Tenisi, Bisiklet, Satranç, Bocce branşlarında gerçekleştirilecek etkinlikler, 7-14 yaş arası bütün katılımcılara açık olacak. Etkinliklerin düzenleneceği sabit noktalar; Maltepe Orhangazi Şehir Parkı ve Atatürk Kent Ormanı, mobil noktalar ise Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Yakacık Bayram Demirkol Parkı, Kemerburgaz Kent Ormanı ve Arnavutköy Şehir Parkı olacak.

Etkinlikler hakkında detaylı bilgiye ulaşım ve spor faaliyetlerine başvurular, spor.istanbul/etkinliklerimiz/yaz-cocuk-etkinlikleri/ adresinden yapılacak.



Yaz Çocuk Etkinlikleri 20 Temmuz’da Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından, 7-13 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen Kapalı Alan Yaz Etinlikleri başlıyor. Avrupa Yakası’nda 4 Anadolu Yakası’nda 3 olmak üzere toplam 7 spor tesisinde düzenlenecek yaz spor okullarında 5 farklı branşta (Temel Jimnastik, Atletizm, Badminton, Tenis, Masa Tenisi) eğitimler verilecek. 20 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında iki dönem olarak düzenlenecek Yarı Zamanlı Yaz Etkinlileri kayıtları https://online.spor.istanbul üzerinden gerçekleştiriliyor. Spor ve eğlencenin bir arada olduğu etkinliklerde, çocukların farklı spor branşları ile tanışması hedefleniyor.

Çocuklar için spor etkinlikleri; 8’er günlük iki dönem, sabahçı ve öğlenci gruplar şeklinde düzenlenecek. Yaz Spor Etkinliklerinin ilk dönemi 20 - 29 Temmuz, ikinci dönemi ise 5 Ağustos – 14 Ağustos tarihlerinde yapılacak ve katılım ücreti 15TL olacaktır.

COVİD NEDENİYLE TÜM HİJYEN ve SOSYAL MESAFE ÖNEMLERİ ALINDI

10’ar kişilik gruplar halinde yapılacak eğitimler sosyal mesafe kuralları kapsamında gerçekleştirilecek olup her ders sonrası ekipmanlar uzman personel tarafından ULV cihazı ile dezenfekte edilecek ve dersler bu kapsamda sürdürülecektir.

Etkinliğe katılmak için https://online.spor.istanbul/ web adresi üzerinden kayıt yaptırılabilecek. https://spor.istanbul/etkinliklerimiz/yaz-cocuk-etkinlikleri/ Web sitesinden detaylı bilgi edinilebilir.

 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Spor İstanbuldan Çocuklar İçin Yaz Spor Etkinlikleri
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