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Sokak hayvanları unutulmadı

Bağcılar Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgını tehdidi sebebiyle kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Başta parklar olmak üzere ilçe genelinde kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu yerlere yiyecek bırakıldı.

21 Mart 2020 Cumartesi 11:05
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Sokak hayvanları unutulmadı

Tüm dünyada insanları tehdit eden yeni tip koronavirüsten (COVID - 19) sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Özellikle kafeteryaların kapatılması ve restoranlarda yoğunluğun azalması üzerine hayvanlar besin bulmakta zorlanmaya başladı. Bağcılar’da bulunan sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya yönelik su ve mama ihtiyacını temin eden Bağcılar Belediyesi, koronavirüsün (COVID - 19) yaşattığı bu olumsuz durum nedeniyle bu yöndeki çalışmalarına yoğunluk verdi.

Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yönelik mama dağıtımına başladı. Gün içinde belirlenen saatlerde park ile nostalji bahçelerinde mama ve su kapları görevlilerce temizlenerek, dolduruldu. Virüs tehlikesinin yaşandığı bu günlerde görevliler kapları her gün birkaç defa doldurarak, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarını engelliyor.

 “MAMA DAĞITIMIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR”

Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda da ihtiyacı olan sokak hayvanlarına da görevli veterinerler tarafından yardım eli uzatıldı. Sokak hayvanlarının mağdur olmamaları için çalışmalarını artırdıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Can dostlarımıza yönelik mama dağıtımımız aralıksız devam ediyor. Salgın sebebiyle daha çok hassasiyet gösteriyoruz. Dostlarımızın sevgiye ve merhamete muhtaç olduğunu hep birlikte unutmamalıyız” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarSokakHayvanBeslenme
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